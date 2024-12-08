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▲7日晚間，宜蘭市區某鬆餅店，2名男子疑不滿男店員「態度差」，竟持西瓜刀上門理論，男店員手部遭砍傷，逃到隔壁店家求救。（圖／翻攝畫面）

7日晚間，宜蘭市區中山路某鬆餅店，發生砍人流血事件，2名男子疑不滿鬆餅店男店員「態度差」，竟持西瓜刀上門理論，該名男店員手部遭砍傷，隨即逃到隔壁店家求救，附近民眾見狀都嚇壞。警方獲報到場，立即將男店員送醫救治，所幸無生命危險，而涉案的2名男子，則自行前往警局投案，全案持續偵辦釐清中。據了解，2名男子於當天稍早，前往鬆餅店消費，疑不滿男店員態度不佳，雙方進而發生爭執，之後2男又持西瓜刀上門理論，砍傷男店員手部，讓在場客人都驚呆，紛紛衝出店躲避。男店員手部遭砍，隨即翻過櫃檯躲進隔壁店家。2男犯案後，將刀械丟在路邊，離開現場逃往新月廣場，最後自行前往投案。