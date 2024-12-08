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▲下週末冷空氣偏強，有機會挑戰強烈大陸冷氣團等級，北台灣會出現低於10度的氣溫。（圖／中央氣象署）

▲歐洲模式（左）模擬，週六850百帕零度（紅）線，在北部近海，美國模式（右）則模擬，週六850百帕零度（紅）線，已觸及北部陸地。（圖／「三立準氣象．老大洩天機」）

今（8）日受到東北季風影響，各地早晚偏涼，北台灣白天氣溫回升幅度也不大，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，明天至週三（12/9至12/11）氣溫回升，但吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天清晨各地低溫落在14至17度，全台本島平地最低溫在新北石碇，只有13度；吳德榮說明，受到東北季風影響，明天大氣轉乾、氣溫略升，西半部晴時多雲、東半部有局部短暫雨。週二、週三天氣回暖，西半部晴朗穩定，東半部偶爾有局部短暫雨。週四鋒面南下，北部、東半部雨勢較明顯，因此冷空氣有達到首波「強烈大陸冷氣團」。吳德榮提醒，。不過，最低氣溫能降到幾度？低溫影響範圍又有多大？各國模式模擬會再調整，應繼續觀察。