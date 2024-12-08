今（8）日受到東北季風影響，各地早晚偏涼，北台灣白天氣溫回升幅度也不大，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，明天至週三（12/9至12/11）氣溫回升，但週四（12/12）過後，鋒面、冷空氣接力南下，甚至有機會挑戰入冬首波「強烈大陸冷氣團」，預估北部又將出現低於10度的低溫。
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天清晨各地低溫落在14至17度，全台本島平地最低溫在新北石碇，只有13度；今天氣溫分佈上，北部14至20度、中部15至28度、南部17至29度、東部16至30度。
吳德榮說明，受到東北季風影響，今天「桃園以北、東半部」有局部短暫雨，北台灣濕涼、中南部晴時多雲，明天大氣轉乾、氣溫略升，西半部晴時多雲、東半部有局部短暫雨。週二、週三天氣回暖，西半部晴朗穩定，東半部偶爾有局部短暫雨。
週四鋒面南下，北部、東半部雨勢較明顯，週五「強冷空氣」南下，氣溫逐日下降，天氣轉冷，週六至下週二（12/14至12/17），850百帕「零度線」可能接觸到北部陸地，因此冷空氣有達到首波「強烈大陸冷氣團」。
吳德榮提醒，下一波冷空氣強度較有感，部分平地將會有發布「低溫特報」（≦10度）。不過，最低氣溫能降到幾度？低溫影響範圍又有多大？各國模式模擬會再調整，應繼續觀察。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮說明，受到東北季風影響，今天「桃園以北、東半部」有局部短暫雨，北台灣濕涼、中南部晴時多雲，明天大氣轉乾、氣溫略升，西半部晴時多雲、東半部有局部短暫雨。週二、週三天氣回暖，西半部晴朗穩定，東半部偶爾有局部短暫雨。
週四鋒面南下，北部、東半部雨勢較明顯，週五「強冷空氣」南下，氣溫逐日下降，天氣轉冷，週六至下週二（12/14至12/17），850百帕「零度線」可能接觸到北部陸地，因此冷空氣有達到首波「強烈大陸冷氣團」。
吳德榮提醒，下一波冷空氣強度較有感，部分平地將會有發布「低溫特報」（≦10度）。不過，最低氣溫能降到幾度？低溫影響範圍又有多大？各國模式模擬會再調整，應繼續觀察。