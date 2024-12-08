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統一獅本土王牌古林睿煬在休賽季挑戰日本職棒，與日本火腿鬥士簽下「3+1」總額推估為170萬美元（約合5515萬新台幣）的複數年合約，獅隊也在昨於台南主場為他舉辦歡送會，其中就有球迷向古林睿煬提問「是否會出戰明年2月經典賽資格賽」的問題，古林睿煬則回覆：「能夠為國家出賽都是選手的夢想，會再與球團（指日本火腿）做討論。」根據獅隊領隊蘇泰安透露，「古林睿煬預計將在1月下旬前往火腿的二軍基地報到，先展開自主訓練，隨後2月再到沖繩的春訓基地與球隊會合。」若是火腿球團希望古林睿煬在赴日首年能擁有完整春訓，參戰經典賽資格賽恐添變數。根據統一獅球團表示，在活動開始前就已經有約1500人報名參加，現場更是湧入多達2000人共襄盛舉，古林睿煬也決定要將此次活動盈餘捐贈給「球芽基金」，盼能幫助到基層的小朋友。古林睿煬是獅隊在2019年首輪選進的大物投手，在本季繳出生涯年，21場出賽均為先發登板，在125局投球中送出150次三振，拿下10勝、2敗、防禦率1.66的成績，更一舉奪下今年中職的年度MVP。