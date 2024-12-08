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外籍人才、僑外生成企業徵才新寵！104人力銀行數據顯示，4成的徵才企業歡迎外國專業人才，2024年第三季平均每月釋出26.5萬個工作機會，年增10%；政府鼓勵外籍人才在台就業，外籍人才透過104人力銀行找工作人數已超過1.5萬人，年成長9%。為解決企業缺工，勞動部今年八月取消畢業僑外生留台工作評點制申請人數上限，只要評點分數累計達70點以上，企業即可不受聘僱外國人最低薪資47971元要求，依評點制聘用畢業僑外生，此外進一步放寬僑外生可從事旅宿業中階技術工作，也讓大缺工的住宿/餐飲業有更多徵才來源。104人力銀行數據顯示，2024年第三季，徵才企業歡迎外國專業人才、工作機會最多的前三大產業為：住宿/餐飲服務業每月平均有7.7萬個工作機會、批發/零售/傳直銷業4.1萬個、電子資訊/軟體/半導體相關產業2.7萬個。2024年第三季，共計1.5萬名外籍人才透過104人力銀行求職，年增9%，近六成為30歲以下年輕人才，逾八成具大學以上學歷，年輕的外籍專業人才成為企業人力新資本。外籍人才應徵職類，以選擇客服/門市/貿易類最多、占18%，行銷/企劃/專案管理類居次、占11%，研發類排行第三、占9%。104人力銀行資深副總經理陳嵩榮觀察，吸引外籍人才主動應徵的職類多需要與同事、主管或顧客進行大量討論與交流，但目前正在找工作的外籍求職者，不到1成的人填寫中文能力，若外籍生能展現中文優勢或提供中文能力證照，將能獲得1.4倍的企業面試邀約，成為企業競相爭取對象。由於缺工及產業發展需求，企業聘用外國專業人才意願逐漸提昇。過去礙於現行法規，企業資本額需達500萬或營業額1,000萬以上才能聘用外國人；近年因應缺工，政府已逐漸放寬企業聘雇外國專業人才限制，例如符合「具創新能力之新創事業認定原則」、「推動五加二產業創新計畫」、「六大核心戰略產業」等企業，均可檢具應備文件向勞動部提出聘雇申請。104人力銀行未來預期將有越來越多僑外生與外籍人才在台就業，特別設立104 Foreigners專區，提供多國語言，從搜尋職缺、瀏覽職務內容到主動應徵，讓外籍人才可使用熟悉的語言找到工作，全站收錄包括正職、工讀、實習機會共計86000個歡迎外國專業人才職缺，讓外籍人才能依照個人專長與語言技能，找到合適的工作機會。另外，針對僑生留台工作，104人力銀行也與僑委會攜手，建置「僑生i就業」網站，透過線上就業博覽會，同時整合企業有意聘僱僑生職缺資訊，讓僑生可突破地域限制尋找心儀的工作。自今年3月至11月，透過實體及線上就業博覽會，企業與僑生平均每月初步媒合次數已超過4500次。104人力銀行建議企業徵才多管齊下，歡迎多國籍人才有助緩解人才荒，激發創新、提升企業競爭力。