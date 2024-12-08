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金州勇士在昨以90：107不敵明尼蘇達灰狼，創下本季單場球隊得分新低，陣中頭牌球星Stephen Curry也點出球隊問題，「認為球隊不是拼戰能量不足，而是在比賽中無法確實執行戰術」，主帥Steve Kerr則點出，「要讓Jonathan Kuminga與Andrew Wiggins更加融入球隊進攻。」Curry在昨賽後說道：「這不是能量的問題，而是球隊能否在場上執行好賽前的策略與戰術，我們在比賽中確實創造很好的投籃機會，但很多時候我們並沒有出手，球隊還需要多作溝通，我們要保持團結，尤其像這場比賽，我們不能讓情緒影響比賽。」談到進攻戰術與球隊策略，Curry則直言，「我們很想贏，但我和Draymond Green已經盡力了，尤其是在末節時，我們一度追到3分差，但我們放任著對手毫無忌憚的反擊，但相信我，球隊會改變這個問題，我們在下週一還有挑戰一次他們的機會。」很顯然勇士在進攻端過分依賴Curry與Green，對此勇士主帥Kerr則表示：「在比賽中我們應該更充分運用Kuminga的突破能力，要給他更多的出場時間，他與Wiggins在面對休士頓火箭的比賽十分出色，球隊得讓他們更多的參與進攻，我們會找到方法的，而不是讓Curry與Green在場上筋疲力盡。」