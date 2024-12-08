週末假期又被東北季風攪局！中央氣象署今（8）日上午發布「大雨特報」，由於水氣增多，基隆、台北、新北、宜蘭等迎風面，今天都有局部大雨發生的機率，雨勢將持續到明（9）日，且越晚體感越濕冷，氣溫預估明天上午回升，雨勢也才會慢慢趨緩。
⚠️大雨特報（09:55發布）
📍大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、宜蘭縣
中央氣象署提醒，今日至明日清晨，東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其它地區早晚較涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、台灣東北部及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東部及東南部地區有零星短暫雨。
週一至週三（12/11）氣溫回升、雨勢趨緩，週四（12/12）鋒面通過台灣北部海面，桃園以北雨勢再起，週五（12/13）則有新一波冷空氣，且強度達冷氣團等級，北部13至17度，中部15至22度，南部17至23度，東北部13至17度，東部16至19度，東南部17至21度，空曠低區更低。
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📍大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、宜蘭縣
中央氣象署提醒，今日至明日清晨，東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其它地區早晚較涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、台灣東北部及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東部及東南部地區有零星短暫雨。
週一至週三（12/11）氣溫回升、雨勢趨緩，週四（12/12）鋒面通過台灣北部海面，桃園以北雨勢再起，週五（12/13）則有新一波冷空氣，且強度達冷氣團等級，北部13至17度，中部15至22度，南部17至23度，東北部13至17度，東部16至19度，東南部17至21度，空曠低區更低。