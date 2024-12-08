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總統賴清德6日結束七天六夜的「繁榮南島，智慧永續」之旅，對於首度出訪外交成果，台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致指出，此行除了鞏固邦誼外，也讓其他太平洋島國看見台灣輸出的民主交流成果，對中國而言是「痛中之痛」；賴清德過境美國期間多項突破，不僅展現美國友台的高度跨黨派共識與台美互動默契，更凸顯「中華民國存在的事實」。賴清德11月30日啟動「繁榮南島智慧永續」之旅，出訪南太平洋3友邦，去程過境夏威夷停留2晚，接續訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯，再過境關島停留一天，最後拜訪帛琉後返台。對此，吳瑟致分析，中國之所以不樂見賴清德出訪友邦、過境美國，其實與當前的印太戰略格局有關，不論是第一島鏈、第二島鏈或第三島鏈，首要任務都是防堵中國威權主義的擴張，中國深知島鏈戰略會使其無法將影響力深入太平洋地區，甚至東擴，因此多次試圖介入台灣與太平洋島國的外交關係。吳瑟致認為，賴清德的出訪對中國而言是「痛中之痛」，因為太平洋地區正是中國始終無法突破的區域，而台灣與太平洋友邦的友好互動，也在該地區引發一定的外交效應。吳瑟致指出，其他選擇與中國建交的太平洋島國會從中看見，台灣所輸出的民主交流與雙邊具體合作項目，除了符合主流價值，更貼近各國所需要的社會面協助。此外，賴清德過境夏威夷與關島時，先後分別與美國眾院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）、眾院議長強生（Mike Johnson）等跨黨派政要視訊通話。吳瑟致說，這代表著美國不會因政黨輪替改變對台路線，反而更加深化對台支持，對美國憲政運作而言，國會是一個具有重要政治意涵的單位，此次通話不僅展現美國國內「重視台灣」的高度跨黨派共識，也瓦解了台灣內部的疑美論、疑賴論聲音。賴清德過也是首次受邀進入關島總督官邸、議會的台灣元首，現場並奏起中華民國國歌。吳瑟致說，雖然美國尚未恢復與台邦交關係，但種種實質行動都凸顯了台美之間的互動默契，及「中華民國存在的事實」，且由安全角度觀察會發現，關島有三分之一的土地是美國軍事基地，這令美國向中國釋出的友台訊息，更抹上了一層濃厚的戰略意涵。