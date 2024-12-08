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▲21世紀烤雞雙12「買一送一」！肉肉控必吃買香草烤半雞送烤雞腿、買烤雞腿送炸雞。（圖／翻攝自21世紀風味館FB）

▲頂呱呱聯名Uber Eats開吃「花雕雞呱呱包」。（圖／頂呱呱提供）

▲頂呱呱聯名Uber Eats打造限定包裝，還設計「花雕菜呱包」、「花雕洗香籃」週邊商品。（圖／頂呱呱提供）

▲頂呱呱Uber Eats新品菜單一次看。（圖／頂呱呱提供）

歲末雙12年終盛典，21世紀烤雞買一送一，買香草烤半雞送烤雞腿、買烤雞腿送炸雞，滿足肉肉控！頂呱呱攜手Uber Eats打造「8九不離食，最頂潮台味」開吃「花雕雞呱呱包」、「烏梅桂花雪泥」搭配聯名包裝，還祭出「超值點心組」外送甜甜包及地瓜薯條「買一送一」外送優惠一次整理。21世紀風味館歡慶雙12年終盛典，即日起至12月23日買一送一優惠，買香草烤半雞「免費送香草烤雞腿」、買香草烤雞腿「免費送香脆炸雞」，幫大家年末爽爽加菜囉。提醒大家，微風台大、21togo、美食外送平台恕不參與此活動；炸雞部位恕不得挑選。頂呱呱50週年攜手Uber Eats八週年，以「8九不離食，最頂潮台味」主題，即日起至2025年1月3日，推出既傳統又創新的台味新品搭配聯名包裝，將台灣人愛吃的傳統花雕雞融入經典呱呱包，推出「花雕雞呱呱包」吃起來濃郁酒香，冬日進補也可以很潮！再搭配甘醇淡雅的「烏梅桂花雪泥」，清新又解膩。還結合充滿台灣懷舊記憶的日常小物誕生可愛週邊商品，特別設計的花雕菜呱包「菜瓜布」吸水膨脹後，越洗越療癒；花雕洗香籃「洗衣籃」則以本次聯名拼花元素點綴，還可折疊兼具實用性。購買雙韻餐及同樂餐，除了可獲得限量聯名包裝，還能免費獲得「花雕菜呱包」乙個；或可加購「花雕洗香籃」299元，數量有限。即日起至12月17日，於Uber Eats平台上訂購可享限定品項「超值點心組」，甜甜包及地瓜薯條「買一送一」。「花雕雞呱呱包」79元、「烏梅桂花雪泥」M 65元/L 75元，購買雙韻餐及同樂餐，隨餐即送「花雕菜呱包」乙個；購任一聯名套餐/超值套餐，即可享49元加購花雕菜呱包、或299加購花雕洗衣籃（每套餐限加購2個/可混搭）◾️「花雕醉香獨享餐」特價219元（原價244元）花雕雞呱呱包＋原味雞腿＋地瓜薯條＋烏梅桂花雪泥(M)◾️「花雕醉香雙韻餐」特價429元（原價503元）花雕雞呱呱包 x 2＋原味雞腿＋原味炸雞＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條＋烏梅桂花雪泥(M) x 2，隨餐贈聯名包裝*1+花雕菜呱包*1(數量有限/贈完為止)◾️「花雕醉香同樂餐」特價859元（原價1064元）主餐花雕雞呱呱包 x 4＋原味雞腿＋原味炸雞 x 2＋烏梅桂花雪泥(M) x 2、配餐甜甜包 x 4＋地瓜薯條 x 2＋呱呱啵啵球 x 2＋烏梅桂花雪泥(M) x 2，隨餐贈聯名包裝 x 2＋花雕菜呱包（數量有限/贈完為止）