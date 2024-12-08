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Juan Soto爭奪戰即將進入尾聲，在今根據大聯盟記者Mike Rodriguez表示，紐約大都會已經開出15年7.3億美元（約合236億新台幣）的合約，是目前爭奪戰中最高金額的報價。此外根據美媒《新英格蘭體育網》在今指出，「波士頓紅襪也提高對Soto的報價，合約總額也來到7億美元（約合226億新台幣）。」洛杉磯媒體《LAFB》也透露，「妞約洋基、紅襪、大都會目前處於爭奪戰領先位置，這3支球隊的賠率分別為大都會+100、洋基+150、紅襪+200，至於道奇與藍鳥皆為+900」，從賠率可見代表外界認為Soto將有很大機率選擇加盟大都會。」除了紅襪與大都會開價至少7億美元，《紐約郵報》記者Jon Heyman則表示，「洋基與大都會一樣，也將報價提升至7.1億至7.3億美元之間，但大都會的報價仍高於洋基。」若Soto選擇與大都會簽約，將打破大谷翔平在去年與洛杉磯道奇簽下的10年7億美元（約合226億新台幣）的天價紀錄。Soto現年滿26歲，在大聯盟合計出賽936場，掃出934安、包括201轟、貢獻592分打點，打擊率為0.285、OPS為0.953，本季從聖地牙哥教士轉戰紐約洋基，合計出賽157場、掃出166安、包括41轟、貢獻109分打點、打擊率為0.288。