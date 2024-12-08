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今年冬天的自由球員市場上，最受矚目的球員非前洋基外野手Juan Soto莫屬。根據《紐約郵報》今（8）日的報導，目前，紐約洋基、紐約大都會、波士頓紅襪和多倫多藍鳥等四支球隊被認為向Soto提出了與去年大谷翔平和道奇隊簽下的總額7億美元值或更高的合同。而大都會更是被爆料，已開出15年7.3億美元（約合新台幣236億元）的破紀錄超級合約搶人。根據熟悉中南美洲棒球界的記者Michael Rodriguez和Hector Gomez 在社群上的爆料，大都會隊為這位年僅26歲的強打開出了總額15年7.3億美元（約新台幣1095億元）的合約。此前確實有傳聞稱Soto的價碼已直逼大谷的7億美元合約、甚至達到7.5億美元，但是實際超過7億美元的報價，這應該還是頭一回。Soto於2018年以19歲之齡自國民隊登上大聯盟，憑藉驚人的打擊火力與卓越的選球能力，成為聯盟最頂尖的打者之一。他已連續7個賽季上壘率超過4成及OPS超過.850的成績。截至目前，他在大聯盟的累計數據為出賽936場比賽，打擊率2成85，敲出201支全壘打，貢獻592分打點，OPS達到.953。本季轉戰洋基後，Soto在157場比賽中交出了打擊率2成88、41支全壘打、109分打點的成績，並以128得分榮膺美聯得分王，同時繳出OPS.989的表現。他與同樣表現驚人的洋基隊長Aaro JUdge組成大聯盟最強雙人組。賽季結束後，Soto在MVP投票中排名第三，並第4次入選全明星賽，同時獲得銀棒獎的肯定。