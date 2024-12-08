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民進黨立院黨團在韓國戒嚴時，發出力挺戒嚴貼文，引發爭議。對此，資深媒體人黃揚明透露，這篇挺戒嚴的發文，是助理發的，並不是立委。而且這位助理，「是黨團不能處理的助理，他的輩分很高」，並不是民進黨團總召柯建銘的周立軒。黃揚明昨天在中天《週末大爆卦 》節目中透露，其實這一篇挺戒嚴的發文，是助理發的，並不是立委。而且這位助理，「是黨團不能處理的助理，他的輩分很高」，但不會是國民黨立委徐巧芯所爆料的周立軒，周立軒輩分沒那麼高，周立軒只是側翼型助理。黃揚明分析，民進黨立委都要保護這位助理，因這位助理是很重要的助理。最後定調的聲明，就改成攻擊國民黨，而不是針對這個事件去做道歉。民進黨立委吳思瑤不斷的鬼打牆、迴避，去避談這整個事情的SOP、審核問題、過程等等．黃揚明指出，一般發文的小編是要經過審核才可以發文，但是這一位資深助理有權限可以直接發文，他在黨團裡有很重要的地位，因為這個人很重要，所以要保護成這樣。但是民進黨團若不把這個名單交出來、並把懲處結果講清楚，這是一個共同的責任，誰都脫逃不了。黃陽明奉勸民進黨團趕快道歉，說出是哪一位助理寫的，甚至說出已經把他懲處了。說清楚，就不會有後續多餘的猜測。