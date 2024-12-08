我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪臉書公開結婚照。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

民眾黨主席柯文哲因京華城容積率弊案，自9月5日收押至今。妻子陳佩琪昨日現身民眾黨舉辦的「反霸凌、護勞權」大遊行，替遊行民眾加油打氣，今（8）日清晨再度臉書發文質疑「簽京華城公展文就有罪？」並透露思念柯文哲。陳佩琪在臉書提到，過往都是和他一起出門活動，該做什麼跟著他就好了，現在只能一人形單影隻出門，獨自一人孤單回到家裡，讓我更想念他了，昨天參加活動回來後，很想寫些有關他的事情，「我要說：『文哲！你所承受的事情都在持續寫歷史…』」陳佩琪提到，今年五月中開始出現一堆他當市長的招商成績被說成圖利的新聞，引她一陣擔憂，「但他總是笑我愛想又愛操煩，不過看著我的憂心，他也會把京華城的原委說給我聽，這也是我在九月八日濟南路活動上所講的一段話，當時是憑記憶力把他講的意思給講出來，雖不是很流利，但就是努力想把他跟我講的意思講給大家聽。」陳佩琪表示，當天在台上她是這麼說的：「京華城是他指派的「專案經理人」主持數次會議後大家共同決定給的容積率，最後結果是主持會議的專案負責人代市長蓋上「甲章」決行(每個到副市長就決行的案件，就由副市長代市長蓋上甲或乙或丙章)，過程中市長「尊重專業經理人」、「委員一個都不認識」、「這樣犯了什麼罪」？陳佩琪指出，有人質疑說，有些委員是柯文哲之前認識的，質疑他說謊，這只是抓他講話的語病而已，他說的意思是那些被找去開會的委員有誰， 他完全不知情， 既然不知道，自然也無從和他們聯絡或指使他們，他說有些委員他先前的確認識，但也是先前就認識的，後來被聘去當專案審查委員，他是毫無所悉。陳佩琪提到，柯文哲跟她說他在京華城案中只簽一只公展文， 該不該給容積、給多少，交專業的委員會去決定，交給專案經理人處理的事情，此後就未再有過問，請問有什麼證據說他「用各種手段多次招開都委會、促成京華城改建案擴增」，請問說他這樣證據在哪裡？最後又說他「涉『違背法令』」，請問他到底違背了中央或地方哪條法令？哪條法令說北市府無權給容積率？陳佩琪表示，「有人說他簽了京華城的公展文，就違法了，就有罪了？」這讓她更不解了，若是一個簽下去就是五年以上圖利重罪的公展文，公務體系內為何會層層往上送到市長室構陷市長入罪呢？他常說公務員是要服務市民的，做事要快，但以不違法為原則，要你快，沒要你違法，我更不相信台北市這麼多優秀、資深的公務員會集體法盲到這種程度，送個簽下去就五年徒刑以上的公展文給市長簽？陳佩琪強調，她深信他不知道簽公展文會有罪，若知道簽下去就是五年以上的牢獄之災，怎麼會簽呢？「還記得他曾跟我說，當時京華城公展一個月時間， 也不見附近居民或議員有任何反對意見。」陳佩琪補充說，「我們常把偵查不公開掛在嘴邊，以上我講的有關京華城案的內容，是轉述先生先前對我說的話，沒人在偵查庭上問過我這些，這些也非偵訊內容。」另外，針對夫妻財產透明度的質疑，陳佩琪表示，他們每年依規定申報財產，並已公開報稅資料，以證明其財務狀況符合法規，而她每次伴隨柯進行市政交流活動時，「我自行負擔費用的收據，因我非市府官員，市長總是恪遵財政紀律，要求我自行付擔費用」。