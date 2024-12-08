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▲陳明正涉宜蘭541座橋梁檢測造假，遭判刑2年。黃國昌臉書發文痛批。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

2019年發生宜蘭南方澳大橋發生斷裂事件，造成6人死亡，檢方調查發現，承攬宜蘭橋梁檢測標案，健行科技大學前教授陳明正涉嫌造假宜蘭縣其他541座橋樑檢測報告，不過這其中不包含南方澳大橋，宜蘭地院6日一審宣判，陳明正犯偽造文書罪，處有期徒刑2年。民眾黨立委黃國昌今（8）日痛批可惡至極，完全不把人命當一回事。黃國昌臉書發文表示，繼今年1月健行科大教授陳明正偽造新竹縣橋梁檢測案報告遭判刑，6月定讞後（易科罰金），近日，再因他所揭露其偽造宜蘭縣橋梁檢測報告，一審遭判刑2年。陳明正得標宜蘭763座橋梁檢測中，竟然有541座造假橋檢報告，「簡直可惡至極，完全不把人命當一回事！」黃國昌提到，然而，令人感慨的是，自他2019年揭露整起弊案，宜蘭地檢署拖了將近3年才起訴，超過5年一審宣判，大賺黑心錢的陳明正，迄今為止，不但沒有負起任何責任，連一句基本的道歉都不曾說過。更嚴重的問題是，如同我今年1月所說，這麼龐大的利益，豈是一位教授就能隻手遮天？黃國昌表示，遺憾的是，即使他「百般呼籲」，檢調與相關單位仍當成馬耳東風，未對其背後的勢力及金流方向進行追查，橋梁檢測產官學一體的病態結構，依舊根深蒂固。陳明正的公司，仍持續取得橋檢標案。「最後倒楣的，還是人民。」