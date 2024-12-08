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韓國總統尹錫悅3日宣布戒嚴後，短短6小時就解嚴，引起社會軒然大波。韓國檢方8日時以涉嫌叛亂、濫用權力、妨礙行使權利罪，逮捕本次緊急戒嚴主要人物之一的韓國前國防部長金龍顯。據悉，他就是建議尹錫悅實施戒嚴的關鍵人物。綜合韓聯社等韓媒報導，金龍顯於當地時間8日凌晨1時30分（台灣時間凌晨0時30分）獨自一人前往首爾中央地方檢察廳，針對「12月3日緊急戒嚴」接受調查，他表示將會積極配合相關調查。由於檢方判定案情嚴重，擔心證據被銷毀，金龍顯完成超過6小時的徹夜偵訊後立即被捕，檢調也將他關押進位在首爾東部的看守所，同時將手機沒收。金龍顯日前似乎退出了通訊軟體Telegram帳號後又重新加入，此舉被指可能是為銷毀證據。緊急戒嚴特別調查本部將對沒收手機進行數據取證後，找回通訊軟體聊天記錄。韓國檢察廳緊急戒嚴特別調查本部認為，金龍顯被指控的內亂嫌疑屬於刑法上刑量可達死刑的重罪，且金龍顯可能與有關人員串供並銷毀證據，因此符合緊急拘留的要件。韓檢預計在強化具體指控後，最遲於明（9）日申請逮捕令。此次建議尹錫悅實施戒嚴。本部成立後，各方證詞互不相同，緊急戒嚴特別調查本部認為應首先獲取金龍顯的供述，因此要求其早日到案。金龍顯目前已被移送至首爾東部看守所。緊急戒嚴特別調查本部計劃在拘留後的48小時內對其提請逮捕證。據韓國刑事訴訟法規定，當檢方認定恐犯下死刑、無期徒刑、3年以上徒刑的犯罪嫌疑人有毀滅證據或逃跑之虞時，能以書面緊急逮捕書的方式，在沒有逮捕令的情況下逮捕犯罪嫌疑人。金龍顯是總統尹錫悅的高中學長，他此次建議尹錫悅實施戒嚴。緊急戒嚴特別調查本部成立後，各方證詞互不相同，本部認為應首先獲取金龍顯的供述，因此要求其早日到案。據悉，檢察官對金龍顯向尹錫悅建議實施戒嚴的背景、宣布戒嚴的過程、向國會及選舉委員會部署武裝戒嚴部隊的情況等提出質疑。根據韓國《戒嚴法》，國防部長和公共安全部長可以向總統建議宣布戒嚴。