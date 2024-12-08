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▲周杰倫（右）演唱會第二天的驚喜嘉賓邀來金曲樂團「動力火車」，三人一起飆唱〈黑色幽默〉、〈忠孝東路走九遍〉及〈重傷的汗水〉。（圖／杰威爾提供）

▲網友推測，周杰倫（右）應該會顧及昆凌的感受，不會邀請昔日的緋聞對象蔡依林（左）擔任最後一場演唱會的嘉賓。（圖／周杰倫 Jay Chou YouTube）

天王周杰倫今（8）晚即將迎來最後一場演唱會，現在網路上都在猜最後一晚的嘉賓會是誰，其中網紅蔡阿嘎也發文預測可能是五月天主唱阿信或者林俊傑，此外曾與周杰倫傳出緋聞的天后蔡依林也是熱門人選，但網友推測，如今周杰倫老婆昆凌就坐在台下，即便她態度大方，寵妻的周杰倫應該還是會顧慮老婆的感受。周杰倫演唱會第一天邀請二姐江蕙擔任嘉賓，第二天則是動力火車，不過讓人跌破眼鏡的是第三天嘉賓竟再度是江蕙，因此網友都在猜今晚的神秘嘉賓會是誰，連蔡阿嘎都在Threads上發文，「嘉賓果然就是女男女男，明天不是阿信自己走上來的話，杰倫不能交代了吧！不要又是動力火車忠孝東路大巨蛋又走來第二遍了吧！雙J俊傑的話也很棒」。預測貼文一出讓不少網友在底下留言，「嘎哥怎麼會比杰倫還想念信宏」、「俊傑在國外，所以嘉賓不會是俊傑」、「JJ在美國，不會當嘉賓」，更有人開玩笑說「嘎哥會不會其實你是第四天壓軸」。不過也有不少粉絲期待嘉賓是蔡依林，兩人2010年在「超時代演唱會」破冰合體演出〈給我一首歌的時間〉，在不少歌迷心中留下深刻的印象，不過當時周杰倫還未婚，而如今老婆昆凌就坐在台下，讓不少網友推測，即便昆凌態度大方，但寵妻的周杰倫應該還是會顧慮妻子的感受，不會邀請蔡依林擔任最終場嘉賓。