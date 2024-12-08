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▲下週末冷空氣偏強，有機會挑戰強烈大陸冷氣團等級，北台灣會出現低於10度的氣溫。（圖／中央氣象署）

▲本週末可能受到強烈大陸冷氣團影響，台灣各地高山有機會降雪，但機率較低。（圖／記者葉政勳攝）

12月開始冷空氣一波接一波南下，下週末（12/14至12/15）的冷空氣將挑戰「強烈大陸冷氣團」，至於2024入冬首波寒流何時出現？氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，，民眾可先留意，並持續關注天氣預報。中央氣象署預報員陳姵安表示，今明兩天受到東北季風影響，北台灣整天偏涼、南部早晚較涼，北台灣空曠低區將有10度以下低溫。賈新興說明，目前看來，；此外，配合週四（12/12）鋒面殘留的水氣，在玉山、合歡山等，有機會降下冰霰、霧淞，不過週末環境偏乾，下雪的機率較低。至於寒流部分，觀察較長期的天氣預報，，是否達寒流等級還有待觀察，不過較能確定的是，聖誕節前後台灣的氣溫偏低，需要提前做好防範。去（2023）年入冬首波寒流在12/17抵達台灣，今年可能會稍晚一點，氣象署指出，上個世紀的50年代至80年代，統計1951年後的資料，，台灣歷史最早的寒流是1968年的10/26，最晚則是1990年的2/21（1989-90年的冬天）；氣象署也預估，