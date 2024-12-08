12月開始冷空氣一波接一波南下，下週末（12/14至12/15）的冷空氣將挑戰「強烈大陸冷氣團」，至於2024入冬首波寒流何時出現？氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，在聖誕節前有觀察到一波明顯較強的冷空氣，強度有機會逼近或成為寒流，民眾可先留意，並持續關注天氣預報。
中央氣象署預報員陳姵安表示，今明兩天受到東北季風影響，北台灣整天偏涼、南部早晚較涼，下一波冷空氣將在週五（12/13）報到，且強度有機會達到「強烈冷氣團」等級（台北低於12度），北台灣空曠低區將有10度以下低溫。
賈新興說明，目前看來，下週末的冷空氣，威力比11月底的冷氣團強上不少，預測苗栗以北會出現8度左右的最低溫，大台北市區低於12度也有可能；此外，配合週四（12/12）鋒面殘留的水氣，在玉山、合歡山等，有機會降下冰霰、霧淞，不過週末環境偏乾，下雪的機率較低。
至於寒流部分，觀察較長期的天氣預報，12/21左右有一波更強的冷空氣訊號，威力介於強烈大陸冷氣團至寒流之間，是否達寒流等級還有待觀察，不過較能確定的是，聖誕節前後台灣的氣溫偏低，需要提前做好防範。
去（2023）年入冬首波寒流在12/17抵達台灣，今年可能會稍晚一點，氣象署指出，上個世紀的50年代至80年代，台灣偶爾在11月或甚至10月底，就可能會受到寒流影響，但近30年來，寒冬腳步似乎越來越晚。
統計1951年後的資料，入冬第一道寒流到來的日期通常在12/4至1/20之間，平均為12/27，台灣歷史最早的寒流是1968年的10/26，最晚則是1990年的2/21（1989-90年的冬天）；氣象署也預估，這次冬天氣溫以正常為主，預估明年2月結束前，會有3至5波寒流影響台灣。
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賈新興說明，目前看來，下週末的冷空氣，威力比11月底的冷氣團強上不少，預測苗栗以北會出現8度左右的最低溫，大台北市區低於12度也有可能；此外，配合週四（12/12）鋒面殘留的水氣，在玉山、合歡山等，有機會降下冰霰、霧淞，不過週末環境偏乾，下雪的機率較低。
至於寒流部分，觀察較長期的天氣預報，12/21左右有一波更強的冷空氣訊號，威力介於強烈大陸冷氣團至寒流之間，是否達寒流等級還有待觀察，不過較能確定的是，聖誕節前後台灣的氣溫偏低，需要提前做好防範。
去（2023）年入冬首波寒流在12/17抵達台灣，今年可能會稍晚一點，氣象署指出，上個世紀的50年代至80年代，台灣偶爾在11月或甚至10月底，就可能會受到寒流影響，但近30年來，寒冬腳步似乎越來越晚。
統計1951年後的資料，入冬第一道寒流到來的日期通常在12/4至1/20之間，平均為12/27，台灣歷史最早的寒流是1968年的10/26，最晚則是1990年的2/21（1989-90年的冬天）；氣象署也預估，這次冬天氣溫以正常為主，預估明年2月結束前，會有3至5波寒流影響台灣。