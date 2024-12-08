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丹佛金塊今（8）日在主場以113：122輸給聯盟戰績最差的華盛頓巫師，金塊明星中鋒Nikola Jokic全場38投22中，狂砍56分16籃板8助攻，得分寫下生涯單場新高，但仍然無法幫助球隊贏球，成為巫師終止16連敗的背景，金塊可能需要大刀闊斧進行一些變動，才能避免浪費Jokic巔峰，他們目前不是一支有能力爭冠的球隊。金塊今年賽季走了Kentavious Caldwell-Pope，昔日奪冠陣容多名球員已經離隊，戰力大受打擊。今晚Jamal Murray和Aaron Gordon都沒打，面對東區著名弱隊巫師竟然一路被壓著打。Jokic此役嘗試一人撐起全隊，第三節他單節狂砍23分，個人只用三節就拿到47分13籃板7助攻，但球隊卻持續落後，糟糕的防守是讓他們始終無法反超的原因，前三節都讓巫師攻下超過30分。末節Jokic的得分已經超過50分，比賽進行到最後3分15秒，金塊僅以6分之差落後。但在這之後球隊丟掉重要防守籃板，被巫師二次得分。終場前1分12秒，Justin Champagnie切入上籃得分，讓巫師領先到7分，比賽也失去懸念。巫師後衛Jordan Poole今晚大爆發，三分球20投9中，狂砍39分8助攻，給予金塊沉重打擊。然而輸給一支沒有Malcolm Brogdon和Kyle Kuzma、本季2勝18敗的球隊——而且是在陣中頭號球星Jokic轟下生涯單場新高的56分的情況下，對於金塊來說，這無疑是響亮地警鐘，他們需要很快做出調整和改變。