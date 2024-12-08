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2024年世界羽球聯賽（BWF）年度總決賽將在本月11日，於中國杭州點燃戰火，在昨則是舉行抽籤儀式，本屆賽會男子組單打中，台灣只有一哥周天成參戰，他與丹麥頭好種子Anders Antonsen、馬來西亞李梓嘉、中國選手李詩灃被分在A組。值得一提，去年奪冠的丹麥好手安賽龍因棄賽，才由大陸李詩灃替補。世界排名第3的安賽龍在今年因為腳傷緣故，選擇退出2024年世界羽球聯賽（BWF）年度總決賽，但卻發生意外插曲，安賽龍日前表示，「自己在退賽時都有附上相關文件證明自己的傷勢，但卻還是遭到BWF罰款，質疑大會根本沒有在關心選手的健康。」對此BWF秘書長Thomas Lund則回覆，「大會從來不會強迫受傷球員參戰。」台灣一哥周天成是本屆賽會男單第3種子，回顧過去交手A組好手，周天成11度對陣Antonsen拿下7勝、4敗、與李梓嘉則是交手10次，取得5勝、5敗，和李詩灃僅有交手2次，雙方各拿1勝。只要周天成保持今年在北極羽球公開賽拿下冠軍的好表現，勢必有望繼2020年後再度闖進男單4強賽，更有望一舉奪得冠軍。在年度總決賽上，每一項目都僅有8名選手參戰，分成A、B兩組，每組取前2名晉級4強，台灣在今年賽會男單上共有4人參戰，但僅周天成進入年度總決賽，過去周天成都在小組賽止步，僅在2020年闖進4強。周天成今年已經在泰國羽球公開賽，和北極羽球公開賽拿下冠軍，在日瑞士羽球公開賽和日本羽球公開賽拿下亞軍，參戰世界羽球聯賽（BWF）年度總決賽，將向今年第3冠發起挑戰。