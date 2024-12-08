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▲▼陳文茜臉上沒有一絲病容，精氣神、氣色看上去還不錯，狀態相當好。（圖／陳文茜臉書）

66歲資深媒體人陳文茜2019年確診肺腺癌初期，開刀切除腫瘤後，調養一段時間才逐漸康復，後來免疫系統又出問題，近年大小病痛不斷，狀況時好時壞，怎料，近日她回診追蹤發現肺腺癌復發，肝臟、右骨盆分別長3顆、1顆新腫瘤，癌細胞擴散速度連醫生都吃驚。不過早已經看透生死的陳文茜，昨（7）日照常上工錄影，整個人反而容光煥發，她打趣地說：「因為生病，我們工作團隊的默契和感情都更好了！」昨天晚上，陳文茜在粉專上傳進棚錄製《文茜的世界周報》的側拍照，展示一身新行頭，有紐約買的俄羅斯毛帽，以及巴黎跳蚤市場購入的鑲鑽手套，「天氣開始變冷，風濕發作，我一出生就有的疾病，幾十年來搜集各種美麗的手套！」完妝的她美貌程度升級，甚至看上去似乎還瘦了一圈，下顎弧線明顯，錐子臉現形。陳文茜寫下：「莫忘初心，照常錄影。」並引用圖萄牙詩人兼作家佩索阿（Fernando Pessoa）的名言說道：「除掉睡眠，人的一輩子只有一萬多天。人與人的不同在於，你是真的活了一萬多天，還是僅僅生活了一天，卻重復了一萬多次。」貼文發布不到半天，引來破萬人按讚，網友紛紛表示：「文茜是最有智慧、最美麗的女人，把每一天都過得完美，淋漓盡致！祝您一切平安。加油」、「生命的長短無法選擇，但生命的深度卻由自己決定，在逆境中綻放光芒，是生命最動人的姿態...美麗善良的好友，文茜小姐晚安，如意康泰」、「雖然離不開文茜播報的節目，但看到您抱著病痛繼續播報，真的覺得好心疼，辛苦您了」、「了不起的堅強女性楷模！」陳文茜6日發文報告最新病況，透露定期赴台大醫院癌症中心回診，照完正子攝影，主治醫師告知肺腺癌確定復發，確認癌細胞擴散程度時，對方面色凝重地說「肺腺癌復發確定，肝臟三個腫瘤中，兩個惡性、一個水泡」，隨後又小聲地補充「右骨盆腔也有一個」，難以置信陳文茜病情惡化的速度，「去年九月，電腦斷層掃描還乾乾淨淨...怎麼可能一年發展成這樣...」聽聞癌症復發的消息，陳文茜表示，為這樣的日子已經準備很久，自己對生命的長短沒有執著，對於死亡早已經習慣、接受、隨緣自在，不過，她也坦言：「捨不得的是那些愛我的人，他們的傷悲，更捨不下的是我的孩子們（愛犬）。」