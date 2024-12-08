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▲峮峮代言內衣品牌，愛吃的她因此忌口，就為保持曼妙身材。（圖／峮峮臉書）

▲峮峮低胸小可愛露出深邃事業線，放送好身材。（圖／峮峮IG）

▲峮峮赴日本應援，綁起雙馬尾，身穿啦啦隊服和熱褲，露出一雙大長腿，還親民和球迷打招呼。（圖／峮峮IG）

34歲啦啦隊女神峮峮（吳函峮）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員，擁有甜美外型和直率個性，因跳一首「炸裂陳子豪」爆紅，她也不時會在社群平台上曬出美照，讓粉絲一飽眼福，先前才剛從日本應援回來的峮峮，已經如火如荼投入活動工作中，先前她曬出一組工作照片，她戴著貓耳，身穿低胸小可愛，微微俯視就能看到深邃事業線，波濤洶湧的好身材一覽無遺。峮峮先前傳出以高價接下內衣代言，她受訪時才透露沒有這回事，「因為是一整季，有夏冬要分2次拍攝。」為了拍攝內衣廣告，她還刻意瘦了3公斤，並曝光自己減肥方法，「以前曾經試過運動，食量保持一樣，但沒什麼用，只能靠少吃跟喝很多水。」如今她出席內衣代言活動，身穿土黃色小可愛，搭配白色短袖上衣，看起來甜美可愛又不失性感。峮峮她戴上貓耳髮箍，可愛指數爆表，難得大放送好身材，不但腰部曲線誘人，其中一張照片，她站在「代言人休息室」前，仰頭可愛吐舌頭，飽滿的豐滿上圍呼之欲出，她在自己的廣告看板前合照，狂眨眼的模樣更是萌翻粉絲，不少粉絲紛紛直呼，「太可愛了啦，被電暈」、「那妳是真的很漂亮」、「好漂亮哦，珺珺，永遠的女神。加油」、「怎麼有人可以這麼好看。」事實上，峮峮前陣子到日本職籃秋田北部喜悅主場擔任一日啦啦隊，還特別學了該隊的應援舞，在球場上以下身失蹤的穿搭大跳應援舞，甜美臉蛋帶著招牌笑容，充滿青春活力的表演吸引場邊日本球迷紛紛拿出手機搶拍，峮峮下場後，也親民的和球迷握手、拍照，由此可見峮峮在日本的超高人氣，應援片段還在推特上瘋傳，引來不少日本網友直呼，「峮峮果然很可愛！」足見峮峮在日本的超高人氣。