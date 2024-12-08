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總統賴清德順利完成7天6夜的「繁榮南島，智慧永續」之旅，對此，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）在「X」平台予以肯定，稱讚台灣是重要的夥伴，質疑中國藉出訪發動軍事演習毫無正當性。賴清德此行出訪，從夏威夷過境赴馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國，再由過境關島，飛抵帛琉共和國。對於賴清德首趟出訪落幕，葛來儀引述賴清德的發文，肯定此行出訪突顯台灣是重要的夥伴，並強調其過境夏威夷、關島符合往例，中國想藉此發動「聯合利劍C」軍事演習毫無正當性。對此，總統府發言人郭雅慧表示，這趟出訪背後是展現台灣善用地緣政治的角色，從第一島鏈串起第二島鏈、第三島鏈，展現台灣有責任成為促進世界繁榮發展的關鍵力量。郭雅慧點出，賴清德在整趟行程言談都聚焦三大要素，首先是台灣位居第一島鏈關鍵地位的國際關注度與重要性，對於美國聯邦眾議院長強生（Mike Johnson）稱「台灣安全是美國印太戰略的核心」，賴清德就整趟出訪皆清楚表態，會全力強化台灣防禦韌性。再者，郭雅慧說，台灣走向世界，結交民主友盟，與太平洋三友邦的合作，是攜手美國、日本、澳洲等盟友，共同維護區域和平穩定與繁榮；最後，郭表示，面對中國、俄羅斯等極權主義試圖聯手突破民主島鏈圍堵，賴清德此行更顯示印太已是全球的安全共同體，台海問題是國際民主國家的共同挑戰。