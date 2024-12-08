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丹佛金塊以113：122不敵華盛頓巫師，這場比賽金塊中鋒Nikola Jokic轟下全隊最高的56分，他是NBA史上第一位「在單場比賽中得到55分、15籃板、5助攻，並命中3顆以上三分球的球員」，但這樣的鬼神數據卻成為巫師終結16連敗的背景。就如賽後金塊隊媒Harrison Wind所說的，這是金塊隊所搞砸的一場讓人尷尬的失利。巫師隊贏得了他們今年的第3場比賽，也是自台灣時間10月31日以來的首場勝利，結束了16連敗，將球隊本季戰績提升至3勝18負。貢獻給他們這場勝利的是金塊，這支球隊在一年多前還是總冠軍得主。但隨著主力球員流失，球隊遭遇傷兵問題，他們不再能夠給Jokic提供足夠支援。金塊隊今晚持續低迷不振，最近兩場比賽，他們總共只投進11顆三分球，這是當你將Peyton Watson、Russell Westbrook和一起作為先發球員擺在場上時可以想見的局面。金塊隊缺乏空間是上賽季季後賽就有的問題，季後他們不但沒有改善，還反向操作，此役場上空間說明他們季後操盤是多麼差勁。金塊主帥Michael Malone手上確實沒有太多人可用了，這就是為什麼今年夏天放走Kentavious Caldwell-Pope會讓他如此不滿，並且和總管Calvin Booth發生摩擦。Jokic此役在28分鐘內得到40分，但金塊隊仍然落後給巫師隊，球隊隨隊記者Harrison Wind也只能無奈地表示，「Jokic砍下職業生涯新高的56分——但這是我記憶中最令人尷尬的失利之一。」塞爾維亞人仍然是聯盟中最佳球員，但金塊已經不是最佳球隊，若去年他們次輪憾負灰狼還可以說有一些時運不濟的成分存在，今年的開季則可說是一蹋糊塗，全靠的超群天賦撐場。