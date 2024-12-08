我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在冬天時，常見的「冷空氣」細分為寒流、強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、東北季風4個類別。（圖／中央氣象署提供）

▲下週末冷空氣偏強，有機會挑戰強烈大陸冷氣團等級，北台灣會出現低於10度的氣溫。（圖／中央氣象署）

進入冬季後，冷空氣一波一波侵襲台灣，，中央氣象署之所以要將冷氣團做分類，就是為了提供民眾針對保暖有所依據，《NOWnews》也整理有關寒流和冷氣團的重點、注意事項，提醒民眾務必做好保暖，以免心血管等疾病發生。氣象署指出，冬季常見的「大陸冷氣團」是形成於極地的氣團，因為高空氣流的推動而進入中國大陸，經華中轉向東海及太平洋。因為它源於極地，屬於冷氣團，又是從大陸流出來，所以就稱為「大陸冷氣團」。而現階段，為了讓民眾便於分辨，「冷氣團」細分為4個類別等級。預測台北的「日最低溫」降到攝氏10度或以下。台北日最低溫降到攝氏12度以下。台北日最低溫降到攝氏12度至14度。台北日最低溫高於14度的冷空氣。至於2024入冬首波寒流何時出現？氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，，民眾可先留意，並持續關注天氣預報。宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，每當氣溫變低，人體血管會透過收縮來抵抗降溫幅度，此時當血管收縮、阻力增加時，，所以冬天中風的患者會比夏天多。⚠️：起床若急忙離開被窩，過大的溫差會導致血管急遽收縮；洗完熱水澡後則應趁身體還溫暖時「儘速穿上衣服」，若身體直接和冷空氣接觸，也容易導致負荷過大，衍生心血管疾病爆發的危機。⚠️外出最好穿著「可覆蓋到小腿肚」的襪子，讓腳部保持暖和，戴帽子和口罩也相當合適。⚠️出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等不適，或出現腦中風徵兆，無法做好「微笑、舉手、說你好」，應記下發作時間，並在3小時內迅速就醫。⚠️定期量測及記錄血糖、血壓等數據，並按時用藥、維持情緒穩定。