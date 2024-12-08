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中共對台統戰不斷，網紅「八炯」陳柏源公開揭露，中國統戰部如何運作收買台灣網紅，像我國知名的YouTuber鍾明軒，疑似早與中國黨媒早有合作關係。對此，陸委會今（8）日表示，對於涉及違法的情事，政府必將積極偵辦、依法處理，以維護國家安全。陸委會表示，針對媒體報導，中共疑似與台灣特定網紅合作，要求渠等配合中共操作，拍攝、傳散詆譭台灣政府政策、誘拉國人赴陸發展，對台統戰滲透，甚至邀請藝人組黨、參選等情，政府都有掌握並持續密注相關情形。網紅及藝人已成為中共對台統戰滲透、遂行認知作戰重要一環，必須嚴肅看待。陸委會提到，為防範境外敵對勢力滲透干預，近年政府已完成「國安五法」及反滲透法的修法工作。依國安法規定，任何人不得為外國、陸港澳、境外敵對勢力發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織。依反滲透法規定，任何人不得受境外敵對勢力指示、委託、資助，從事破壞社會秩序、傳播假訊息或干擾選舉等行為。此外，兩岸條例第33條之1規定，非經主管機關許可，不得與中共黨政軍從事任何形式之合作行為。陸委會強調，憲法保障人民享有言論自由及參政權，但倘配合中共對台統戰滲透，或受其利誘操控而籌組政黨、參與選舉，這樣的行為已經逾越法律紅線。對於涉及違法的情事，政府必將積極偵辦、依法處理，以維護國家安全、社會安定及自由民主社會的正常運作。