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▲上百名觀眾在觀看過程發現是歌劇演出，竟在現場大吵大鬧，要求主辦方退票。（圖／微博）

▲主辦單位在第2天演出前提前發送簡訊，詳細說明節目內容並妥協退票。（圖／微博）

▲《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇，將伍佰出道34年對搖滾樂的愛，變成140分鐘的冒險故事。（圖／月光音樂提供）

搖滾天王伍佰2023年推出自編自導自演的搖滾歌劇《成功之路：How to Be a Rock Star》，本月起在中國展開巡迴演出，6日來到上海站，然而卻傳出上百名觀眾誤以為是演唱會或音樂會，入場後才發現是歌劇，竟在台下惡意鬧場，怒吼退票，現場爆衝突畫面全被拍，引發外界熱議。伍佰《成功之路》台灣場演出告一段落後，本月前進中國展開8場演出，首站6日於上海舉辦，沒想到有上百名粉絲購票前並未仔細看清楚演出內容，誤以為是伍佰的個人演唱會，質疑他亮相時間不多、經典老歌都沒唱，竟當場在台下搗亂，在觀眾席怒喊「退票」、「伍佰騙人」，也讓台上演出演員受到影響。而在謝幕時，伍佰在台上與粉絲分享歌劇發想經過，並疑似回應台下粉絲騷動，直言：「這是我腦裡面的世界！」此外，最終主辦方敵不過觀眾鬧場，在第2天演出前除了寄送簡訊告知觀眾演出內容，也開放觀眾在演出後15分鐘內申請退票。不少粉絲相當心疼伍佰、痛批觀眾素質很差，紛紛留言感嘆：「難道現在連中文都看不懂了」、「現在這社會就是誰鬧誰有理，反正不用什麼成本，自己的錯誤行為或判斷就有人買單了」、「買票的時候都不看清楚嗎？自己買錯還怪伍佰。」伍佰的搖滾歌劇《成功之路》籌備3年、斥資6000萬元，以7首伍佰經典作品，加上18首專為歌劇打造的全新歌曲，將伍佰出道34年對搖滾樂的愛，變成140分鐘的冒險故事，以「一幕一景一世界」的6幕故事呈現，連電影圈鬼才名導徐克去年看完首演都盛讚大膽又有趣，過去2年在台北的演出也贏得歌迷及樂評好評。