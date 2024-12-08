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大聯盟冬季會議即將在下周一正式展開，除了季後成為自由球員少年強打Juan Soto的去向備受關注，今年透過入札挑戰美國職棒的日籍強投佐佐木朗希也受到各球團追捧，在今（8）日根據《ESPN》記者Jeff Passan 指出，「佐佐木朗希也將在下週冬季會議上正式提出入札，開放各球團公平競標，屆時勢必引起搶人大戰。」美媒預估佐佐木朗希入札金最多能拿到750萬美元（約合新台幣2.4億元）。記者Jeff Passan 透露，「佐佐木朗希的入札計畫已經正式啟動，大聯盟國際業餘簽約期開始前，共有45天的時間來讓球員與大聯盟球隊接觸。」大聯盟國際自由球員簽約期是每年1月15日至12月15日（美國時間），若佐佐木朗希今年沒有完成簽約，就要到明年1月15日之後才能簽署合約。目前市場上傳出最有機會拿下佐佐木朗希的球隊就是洛杉磯道奇，但日前根據《紐約郵報》資深記者Jon Heyman表示，「擁有日籍強投達比修有的聖地牙哥教士也有望搶下他，目前棒球界已經有風聲傳出。」值得一提，佐佐木朗希今年才滿23歲，根據日職球員入札規定，未滿25歲或年資不滿6年的話，只能簽訂小聯盟約。今年佐佐木朗希在日本職棒共計18場出賽，皆為先發登板，拿下10勝5敗、防禦率2.35、投出129次三振的成績，最快球速來到162公里。美媒預估佐佐木朗希入札金最多能拿到750萬美元（約合2.4億新台幣），意思是母隊千葉羅德海洋最多只能拿到約187.5萬美元（約合6000萬新台幣）。