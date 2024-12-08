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▲國民力量黨代表韓東勳與韓國總理韓悳洙8日會晤後發表聯合聲明。（圖／美聯社／達志影像）

韓國總統尹錫悅在3日宣布戒嚴後又閃電解嚴，引發社會不滿聲浪，在野黨聯名向國會提案彈劾尹錫悅，7日表決過程遭執政黨議員集體離席杯葛，導致投票作廢。不過執政黨國民力量黨表示，將會推進讓尹錫悅有序下台的程序，並強調尹錫悅在下台前將不會參與包含外交在內的所有職務。根據韓聯社報導，在尹錫悅彈劾案遭到否決後，執政黨國民力量黨提出應該要讓尹錫悅「有序下台」。國民力量黨代表韓東勳8日再度重申，推進讓尹錫悅有序下台，以減少對國家的影響與混亂，穩定國家局勢，重新建立自由民主主義。」韓東勳指出，「大多數國民判斷，尹總統在剩餘任期內不能正常執政，必須辭職。經過黨內討論後，將會盡快公布具體方案。」韓東勳表示，「即使在下台前，尹錫悅也不會再參與包括外交在內的國政事務，並確保國民和國際社會不會因此感到憂慮。」他還強調，針對緊急戒嚴事件，司法機關將進行嚴格、公正且透明的調查，政府和執政黨不會為總統或任何人辯護或包庇。針對尹錫悅3日宣布緊急戒嚴並讓戒嚴部隊進入國會的事件，韓東勳批評稱「這是破壞韓國自由民主主義的違憲行為。」但他也補充，「國會僅用2小時30分鐘便通過了解除戒嚴要求案，最終在5小時內，這一違憲的緊急戒嚴被合法的方式所阻止。這證明了韓國體制運行正常，且成熟的自由民主主義體系依然穩健。」韓東勳8日上午與總理韓悳洙進行會晤，深入探討如何讓尹錫悅有序下台，並在會後發表聲明。在尹錫悅準備下台的過渡時期，韓東勳表示將會和總理韓悳洙建立每週一次以上的定期會晤，討論並制定包括經濟、外交及國防等迫切國政議題的對策，以確保國家事務不會出現空轉。