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立法院上週五為選罷法爆發衝突，民進黨立委吳沛憶指國民黨立委陳玉珍在衝突時外套裡面只穿內衣，還脫衣求碰瓷，陳玉珍今（8）日表示，衝突全程有錄音錄影，證據顯示她有穿襯衫在外套裡面，是被民進黨立委硬扯破，吳沛憶所說的全是謊言，要求吳24小時內更正道歉，否則就提告。對此，吳沛憶反擊指出陳玉珍的「三大罪狀」，直呼「她這麼想辭職，現在就下台吧！」吳沛憶表示，陳玉珍三大惡劣罪狀早已不適任立委，包含對綠委林月琴施暴多次踹她下體、藐視民意沒收罷免權、擔任召委沒收發言，「立委應該為民服務，陳玉珍的行為專門在破壞人民權利」。吳沛憶說，翻閱新聞，陳玉珍早已多次拿「嗆賭辭職下台」操作話題搶聲量，任何一個公司都無法忍受員工多次嗆賭辭職，然後又賴著不走；吳批評，「你在立法院的惡行惡狀連道歉都不夠，一天到晚想辭職，你就直接下台吧！」吳沛憶提到，陳玉珍的自拉內衣全都露，各種影片也全都錄，她連款式都記錄了，只是有些不適合讓孩子看到我沒上傳，「但是你放心，到時我全部會給法官看」。吳沛憶說，她要痛心表示，台灣還有很多國家大事她們正奮鬥中，她在教委會要修法成立運動部、要修法通過運產條例，國民黨通通都強行擋下，「國民黨立委整天關心的是缺牙哪裡補、內衣穿幾件，抱歉，我真的沒空理你們的無聊」。吳沛憶直言，國民黨立委領納稅人薪水卻是尸位素餐，國民黨不給司法院預算，陳玉珍又整天為了炒作聲量提告，增加司法人員負擔、濫用司法資源，傷害文官體系，「像陳玉珍這樣的不適任立委趕緊辭職下台，國家會感謝你」。此外，吳沛憶也說，立法院長韓國瑜曾在主持院會時，要求立委要注重服裝儀容要整齊，「陳玉珍這次自己打開外套、內衣外露、霸佔韓國瑜院長的主席台，要請韓國瑜評評理，在國會殿堂，自己打開外套、內衣外露，這算是整齊的服裝儀容嗎？」