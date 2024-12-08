我是廣告 請繼續往下閱讀

東、西區強權對戰，西區老三灰熊今天作客出戰東區第2的塞爾提克，雙方激戰到最後，灰熊靠著一哥Ja Morant攻下本季新高32分的「準大三元」和先發後衛Desmond Bane在決勝時刻跳出，聯手率隊以127：121獲勝，綠衫軍主將Jayson Tatum中斷個人對陣灰熊的13連勝。面對賽前3連勝的衛冕軍，灰熊毫不畏懼，上半場打完取得66：54雙位數領先，易籃後，Morant在第三節狂轟14分，不過綠衫軍在當家中鋒Kristaps Porziņģis單節包辦12分的帶領下回敬28：35攻勢，將落後縮小到5分差。第四節陷入激戰，最後5分鐘，Tatum上籃得手幫助塞爾提克追到只差1分，決勝時刻，Bane跳出和Morant連拿9分守護領先，儘管最後21.7秒綠衫軍Jaylen Brown砍進三分球，但Bane兩罰穩穩命中將比數拉開6分差鎖定勝利。Morant攻下全場最高32分，外帶9助攻9籃板，Jaren Jackson Jr.貢獻次高27分9籃板，Bane添14分4助攻，日籍後衛河村勇輝則未能獲出賽機會。塞爾提克則以Jrue Holiday的23分3助攻4籃板為最佳，Jaylen Brown和替補的Payton Pritchard都拿22分，Tatum手感不是太好，21投僅6中，貢獻17分，但有13籃板9助攻「準大三元」，無緣延續對陣灰熊的個人13勝0敗紀錄。