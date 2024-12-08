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▲女童檢查結果顯示水晶寶寶已膨脹，若未及時處理恐釀生命危險。（圖／台大新竹分院提供）

▲國內、外多起誤食水晶寶寶的個案經驗，水晶寶寶在腸胃道內可能脹大30倍，恐造成腸道嚴重阻塞。（示意圖／取自Unsplash）

一名歲1歲半女童誤食「水晶寶寶」，家屬緊急送至台大醫院新竹分院急診就醫，經住院禁食、接受靜脈輸液，並定時給予瀉劑後，沒有出現腹痛、腹脹、嘔吐等腸阻塞症狀，5天後順利出院。台大新竹分院小兒部主治醫師楊德亮表示，對於女童住院，家屬原本不解，因為孩子並沒有嘔吐、活動力下降等情形，但根據國內、國外多起誤食水晶寶寶的個案經驗，水晶寶寶在腸胃道內會持續吸收水分並膨脹，甚至脹大到原本體積的20~30倍，恐造成幼童腸道嚴重阻塞。一般來說，類似個案多須緊急開刀移除，而且過去曾有未緊急處置導致死亡的個案，因此當家屬了解緣由後，便決定安排孩子住院密切觀察有無腸阻塞症狀，所幸水晶寶寶最後經由瀉劑順利排除，女童得以健康返家。楊德亮說明，4年曾有另一個案僅11個月大，因反覆膽汁性嘔吐而住院，經電腦斷層檢查，發現明顯腸道阻塞，經小兒外科醫師剖腹後，在小腸內找到一顆已漲大至3公分的水晶寶寶，經手術移除並於加護病房照護多天，才恢復正常進食。對於兒童吞入異物，楊德亮指指出，家屬常於異物吞入當下緊急給予大量飲水，但類似水晶寶寶這類物品，其主要成分為丙烯酸樹脂，屬於吸水性很強的高分子化合物，若於短時間內吸收大量水分，體積可能迅速膨脹數十倍，甚至還會分裂成好幾個，反而導致嚴重後果。細數誤食水晶寶寶，可能對幼兒造成以下3大風險：幼兒腸道較小，水晶寶寶迅速吸收腸液後，可能引起腹痛、腹脹、嘔吐等腸道急性阻塞的症狀。水晶寶寶可能卡在呼吸道中，導致缺氧、窒息，死亡風險極高，因此當兒童出現異物哽塞症狀，應立即施行「兒童哈姆立克法」。某些水晶寶寶產品成分標示不清，可能含有對人體有害的化學物質。楊德亮提醒，若家中有3歲以下幼兒，應避免其接觸到水晶寶寶等細小物品，家長並應隨時注意孩子在遊戲時間的安全，以防發生異物吞食、哽塞等憾事。