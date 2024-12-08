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▲林岱樺除肯定歷任總會長的努力，讓高科大校友總會，幫助更多高雄的子弟外，未來也希望與高科大及校友總會繼續合作。（圖／立委林岱樺辦公室提供）

高雄科技大學校友總會7日舉行總會長交接典禮，由前總會長譚本榮交接給新任總會長朱溥霖。立委林岱樺受邀見證，並獲校友總會頒發榮譽顧問。林岱樺除肯定歷任總會長的努力，讓高科大校友總會，幫助更多高雄的子弟外，未來也希望與高科大及校友總會繼續合作。林岱樺也提出，希望未來的高雄市政，能與高科大及校友總會，在深化產學合作，為高雄留下人才、中央地方協力，強化產學技術合作與應用及支持師生創新與創業，鼓勵更多畢業校友當頭家等三大議題深入合作。林岱樺也稱讚高科大校友遍佈全球，可以成立自己的獅子會、扶輪社、同濟會，幫助許多畢業的學弟妹。她也認為政府在產業政策上，如果需要研發能量或是科技人才，一定都是從高科大尋找，如同撐起台灣的經濟發展。林岱樺指出，目前市府與高科大在養殖技術、產業創新有許多合作，更共同成立「航空零件製造產學聯盟」，未來高雄市政的發展，高科大將繼續成為關鍵的驅動力。林岱樺也強調，過去在高科大師生的協力下，共同爭取到模具、電動車、海事航運、財務金融等領域的產學合作資源，讓畢業學生可以銜接學業與就業。未來她也需要各位校友的支持，擴大產學合作與創新創業，讓更多人才回到高雄打拚事業。