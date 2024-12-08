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▲要加強預防流感，陳豪君建議可按壓能增強自身正氣的穴位。（圖／奇美醫院提供）

一名7歲女童因發燒、咳嗽、活動力不佳等症狀，與家人前往診所就醫，半夜症狀加劇，家人仍以為是感冒，沒想到隔天中午突然意識模糊、雙眼右斜，送到醫院檢查，發現是A型流感引起急性壞死性腦病變，且病情一度惡化，經插管搶救仍未清醒，轉院採中西醫合併治療，經持續針灸，終能喊聲「媽媽」，出院半年後已回復正常。奇美醫院中醫部主治醫師陳豪君表示，這名女童當時先在其他醫院確診，但不久後急轉直下，插管後轉入加護病房，經類固醇、免疫球蛋白、單株抗體及抗病毒藥治療後雖穩定，但拔管後仍未回復意識，也認不得家人，進食則仰賴鼻胃管，伴隨四肢肌抽搐，家屬為就近照顧，決定轉來奇美醫院。陳豪君指出，由於女童家屬期望以針灸輔助治療，因此入院隔天即開始針灸，經過一週中西醫合併治療後，左上肢肌肉強直震顫消失，右上肢手肘張力強彎曲狀態也減輕，右下肢不自主外展同樣獲得改善，並可自行抬起右腳，且情緒不穩減緩，睡眠品質好轉，夜間尖叫頻率也減少。每週3次的針灸持續3週後，女童總算能認得家人，並發出「媽媽」等聲音，鼻胃管也移除，肌力則由原先入院的1~2分進步至3~4分，四肢肌張力失調、抽搐的狀況也消失，終於可順利返家，而出院後仍每週一次到門診針灸，半年後已恢復正常生活。針對小兒流感併發急性壞死性腦病變，陳豪君說，這在中醫屬於「驚風」及「痙證」，而此病例的中醫治療，以祛風通絡、清熱熄風為主，透過頭皮針醒腦開竅、腹針引氣歸元，及手足體針疏風解表清熱、調一身氣機升降、再加上養陰熄風止痙等穴位，才能使小朋友在一個月內顯著改善。陳豪君表示，冬季流感流行期間，需注意保暖、飲食均衡、適度運動及休息，建議平常可按壓疏風清肺的合谷，及調理脾胃的足三里等穴位，高齡長者則可加上補益腎氣的太谿穴；至於中藥，坊間常用來預防感冒的薄荷、魚腥草、金銀花、板藍根等偏寒涼，不宜長期服用，流感期間也不要任意進補，使用藥材應先諮詢合格中醫師。