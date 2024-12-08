曼菲斯灰熊當家球星Ja Morant日前才向媒體透露，「為了降低自己受傷的風險，決定在未來比賽不再灌籃」，但今（8）日交手東區強權波士頓塞爾提克的比賽中，面對長人Kristaps Porzingis卻上演一記高難度反向拉竿灌籃，瞬間點燃全場球迷。

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Morant驚天背扣　炒熱全場氣氛

此記灌籃是發生在第3節7分02秒時，Morant接獲隊友傳球，防守他的正是大鎖Derrick White，Morant用極快的速度晃開White，直接殺入籃下，雖然綠衫軍中鋒Kristaps Porzingis前來補防，但Morant上演大拉桿反扣灌籃順利得分。

這記灌籃也引發網友熱議，紛紛表示：「難以置信」、「對他來說很簡單，他之前就做過了」、「這就是玫瑰（指Derrick Rose）的風格」、「就灌籃來說，他與聯盟中其他球員是不同級別的」、「聯盟最好的灌籃者」。

Morant轟全場最高32分終止綠衫軍3連勝

本場比賽灰熊以127：121終止塞爾提克近期3連勝，其中Morant全場出戰34分鐘，20投11中、三分球6投4中、罰球7投6中，拿下全場最高的32分、9籃板、9助攻，全場正負值為+2。



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