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▲江蕙時隔9年在國慶晚會上開唱，聲音驚呆粉絲。（圖／台北市觀傳局提供）

▲周杰倫睽違7年再度回台，成為首度站上台北大巨蛋開專場的歌手。（圖／杰威爾提供）

▲張惠妹將在12月21日站上台北大巨蛋，一路上到跨年。（圖／聲動娛樂提供）

▲張學友在6月來台北小巨蛋開唱，不過因為身體狀況取消3場。（圖／JDS提供）

▲劉德華來台灣時遇到颱風，有一天一次唱2場。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

▲郭富城將在月底攻上台北小巨蛋，和台北大巨蛋的張惠妹對尬。（圖／小美工作室提供）

▲Energy睽違22年再開演唱會，讓歌迷都相當感動。（圖／記者吳翊緁攝）

▲五月天不只年底的演唱會，明年也將前往花蓮開公益演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲紅髮艾德今年2月就前進高雄開唱。（圖／翻攝紅髮艾德IG）

▲ 火星人布魯諾睽違6年來台開唱，掀起許多討論。（圖／Live Nation Taiwan）

2024年即將來到尾聲，回顧今年的演唱會發現陣容相當驚人，不僅有近期睽違7年才再度回到台灣開唱的天王周杰倫，年底還有在台北大巨蛋跨年的張惠妹；封麥9年再度復出的江蕙在國慶晚會上開唱，更是驚呆眾多粉絲。此外，光是四大天王就來了3個，包括張學友、劉德華、郭富城，都接續來台會見粉絲，火星人布魯諾也首次降臨高雄。1、江蕙台語天后「二姐」江蕙封麥9年，突然宣布將在今年國慶晚會上開唱，也透露自己當初是因為罹癌，不得不離開最愛的舞台。已經9年沒聽到她溫暖嗓音的粉絲，一得知消息，全都摩拳擦掌準備搶票，可惜當時僅開放5400張免費門票給民眾，因此有許多粉絲只能在電視機前看轉播，不過依舊不影響，當晚江蕙一連獻唱〈甲你攬牢牢〉、〈家後〉以及〈甜蜜蜜〉，可以聽到她經過9年寶刀未老，也沒有受到抗癌療程太大的影響，依舊清亮又溫柔。2、周杰倫周杰倫睽違7年終於回到台灣開唱，且成為站上台北大巨蛋開專場的第一人，演唱會可說是未演先轟動，10月底門票全面開賣，隨即先起腥風血雨，同多同時有89萬人在線上搶票，不過最後只有15.2萬人幸運進場，許多沒買到票的粉絲就開玩笑說，「要爬進下水道」，甚至開演期間，場外有數十組粉絲都在求票。而周杰倫的魅力無法擋，許多在場內的歌迷也都拍下演唱會的實況，分享到threads上。3.張惠妹張惠妹即將接棒周杰倫，將在12月21日站上台北大巨蛋，一路嗨唱到跨年，成為在該場地首個唱跨年檔期的天后。雖然現在演唱會還沒開始，雖然現在還沒開唱，不過也同樣在搶票時就掀起熱潮，近20萬張門票開賣被秒殺，正式開賣當天更是每秒成交356筆，紀錄相當驚人，張惠妹和團隊打破過去只在演唱會現場販賣周邊的形式，旗下品牌MEIGHT.O.NINE也正式宣布，將在松山文創園區打造「ASMR Maxxx演唱會周邊快閃店」。4.張學友張學友在今年5月31日來台開唱9天，歌神難得來台灣開唱，總共9萬張門票開賣時，也同樣有數十萬人同時上線搶票，最後幾家歡樂幾家愁，還有粉絲遭詐騙，總共買了51張票，最後被騙走34萬5880元。當時碰到的狀況不只如此，張學友在開唱前間還感染RSV，因為無法發聲，最後無奈取消3場演出，為了彌補，周杰倫也宣布，將在明（2025）年唱回台灣。5.劉德華劉德華在今年7月突宣布，睽違11年終於再度登上小巨蛋，許多歌迷感動，「等了好久終於等到今天…」，為了避免黃牛、詐騙湧出，劉德華還選擇實名抽票制。這次總共有84萬人要搶4萬張門票，許多歌迷表示，看開獎過程差點心臟病發，但也認為這種方式比較公平。只是劉德華開唱期間碰到颱風侵襲，在10月31日開演當天臨時停辦，讓許多到場粉絲相當難過，不過事後寵粉的劉德華宣布，11月2日一天唱2場補給大家，當日也真的在不到12小時內連唱2場，整體表現都非常優秀。6.郭富城郭富城接力張學友、劉德華，睽違5年也將再度站上台北小巨蛋舞台，他在香港演唱會上宣布「下一站，台灣」時，也感性和歌迷說，台北就是他音樂事業的起點，這裡對他是很重要的地方，所以希望第一時間就回到台灣歌迷身邊，台灣粉絲也相當給力，在門票開賣當天就迅速搶光，郭富城為了讓更多粉絲到場，還加碼釋出保留席的門票。7.EnergyEnergy在今年7月底在台北小巨蛋開唱，許多歌迷苦等超過20年，終於盼到他們重新回歸，許多歌迷都從學生等到變成爸媽，有的挺著孕肚前往，還有人帶著2個孩子朝聖，還有人不惜排除萬難，也要獨自前往觀看。首場演唱會上，也迎來嘉賓五月天阿信和他們合體唱〈星期五晚上〉，在台上Energy團員也頻頻感謝五月天，表示如果沒有五月天去年的邀約，就不會有他們現在的成績，從他們發片一路到現在，非常感謝五月天的幫忙。8.五月天身為「演唱會之王」的五月天，今年也同樣沒有缺席，從年初就開始的「5525」巡迴演唱會，年底將唱回桃園棒球場，每年都和台灣粉絲相約唱到隔年，但即使他們幾乎每年都在台灣開唱，門票同樣一票難求，今年15萬張門票一樣不到5分鐘就銷售一空，許多粉絲都崩潰說：「誰說五月天變好搶的？」不過沒搶到票的粉絲不要灰心，五月天明年1月將前往高雄、花蓮舉辦4場公益演唱會，都不需要門票，就是為了替花蓮加油，此外，還有粉絲在捷運站內的廣告看板上發現，五月天和粉絲相約夏天在大巨蛋見。9.紅髮艾德紅髮艾德（Ed Sheeran）時隔5年，在今年2月再度來到台灣開唱，這次地點選在高雄國家體育場，一場就吸引5.6萬名粉絲參與，他在現場相當熱情帶動唱，還穿著印有「TAIWAN」字樣的衣服上台，演唱〈BLOW〉、〈I'M A MESS〉等金曲，且他相當親民，還用中文和台語向粉絲問好。他也感性表示，自己從來沒想過會到這麼遠的地方開唱，「這一切並非理所當然，非常感謝你們和我共度演唱會夜晚。」10.火星人布魯諾火星人布魯諾（Bruno Mars）今年6月驚喜宣布，睽違6年在9月8日到高雄開唱，原本只打算開一場的他，也因為敵不過粉絲的熱情，在9月7日加開一場。不過在演唱會後，因為他在微博高喊「謝謝中國台灣」，IG貼文也拔掉Taiwan、國旗圖案，因此掀起不小討論，不過火星人布魯諾的鼓手哥哥E-Panda似乎沒有受到影響，依舊在IG貼文裡面寫道，「Thank you Taiwan」，許多歌迷看了都相當激動。