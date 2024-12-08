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▲▼林志玲長年致力公益活動，發揮自身影響力。（圖／林志玲臉書）

▲半百林志玲保養得宜。（圖／林志玲臉書）

▲林志玲沒化妝狀態，50歲的她駐顏有術。（圖／林志玲臉書）

「台灣女兒」、超模林志玲和小7歲日星AKIRA（黑澤良平）結縭5年，育有2歲混血獨子，上個月29日，林志玲歡度50歲生日，夫妻倆先後難得分享和兒子的合照、全家福，幸福的氛圍感染許多民眾。已屆知天命年紀的林志玲，昨（7）日上傳一張全素顏的外拍照，1.4萬人驚嘆她的凍齡術，「皮膚好好」、「天然的最美！」昨天近中午時分，林志玲更新臉書和IG，疑似和家人到郊區或山上踏青，掌鏡人拍下她仰頭享受陽光、芬多精的美麗瞬間，只見林志玲著針織毛線衣，一頭及腰長髮飄起，她微微抬頭，雙眼閉上，用手撫著頸子，一副徜徉在大自然中的狀態，表情享受又鬆弛。照片的亮點，除了美麗、泛紅的楓葉樹，林志玲臉上看似完全沒有一抹脂粉，以沒化妝、最真實的樣貌示人，年過半百的她，即便有自然光加持，仍可見到膚況極佳，平滑無暇，挑不出一點缺失，且視覺年齡至少減掉10歲，令人羨慕不已。林志玲寫下：「週末！給自己一個完全素顏的身心靈放鬆時光！」網友看到相片大呼：「好喜歡這張的氛圍」、「我現在很需要放鬆」、「還是很美，素顏膚質佳」、「素顏還是美女」、「天然尚水」、「素顏，皮膚好好」、「依然好愛志玲姐姐！每每看到妳的幸福人生都好感動，好窩心溫暖」、「心曠神怡！舒心自在」、「太美了！」有人逗趣地說：「小S要來挑戰了！」