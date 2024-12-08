我是廣告 請繼續往下閱讀

▲上賽季的NBA季後賽與總冠軍戰，Kyrie Irving穿這雙鞋大殺四方。（圖／美聯社／達志影像）

▲除了鞋子本身的設計，鞋盒也相當有質感。（圖／吳忠育 攝）

NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（8）日迎來第63集，本集節目由主持人鞋頭18哥和AREA 02大隻要來開箱達拉斯獨行俠球星Kyrie Irving限量鞋款ANTA KAI一代超熱門的酋長配色。若對更多最新潮鞋與相關的熱門球鞋話題感興趣的讀者朋友，也歡迎您可以在每週日早上10：00，準時在YouTube上鎖定《鞋槓人生》。上個賽季Kyrie Irving在NBA季後賽及總冠軍戰繳出超狂表現，獲得「歐神仙」的稱號，而他腳上的鞋款ANTA KAI 1 CHIEF HELA也引起球迷關注，大隻特別把這雙鞋帶到錄影現場，和觀眾朋友分享。KAI 1 CHIEF HELA特色相當鮮明，除了圖騰很符合Kyrie Irving個人風格之後，鞋子上的鬚鬚也相當引人注目，超級鞋頭18哥以及AREA 02的大隻都對這雙鞋讚不絕口，大讚這雙球鞋的設計「很用心」。除了鞋子本身之外，這雙鞋子的鞋盒也相當引人注目，類木箱的設計深受潮鞋專家喜愛，另外購買這雙鞋還有送一個托特包，非常划算。在價格方面，這雙鞋的價錢大概落在6000至10000左右，大隻表示：「這雙鞋是限量的，購買還附贈一個托特包以及非常具有質感的鞋盒，我覺得這價錢算是蠻合理的」。喜歡Kyrie Irving的粉絲可以到AREA 02選購，更多精采內容請鎖定這一集的《鞋槓人生》。