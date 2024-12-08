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▲藍心妍2011年主演大尺度電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，成為許多男性心中的女神。（圖／《3D肉蒲團之極樂寶鑒》劇照）

▲藍心妍坦言之所以接拍大尺度電影，是因為19歲時遭名導始亂終棄，導致她性情大變。（圖／藍心妍IG）

▲藍心妍曬出自己位在洛杉磯的房子。（圖／藍心妍IG）

▲藍心妍不僅演技備受肯定，也成了名副其實的商界女強人。（圖／藍心妍IG）

37歲港星藍心妍（藍燕）擁有精緻臉蛋與火辣身材，外型神似張柏芝，2011年主演三級片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》爆紅，被外界封為「性感女神」，近年來成功轉型為商界女強人，身價突破上億元。然而在她光鮮亮麗的形象下，也經歷過一段傷心事，她過去曾坦言會拍三級片的原因，是因為19歲時遭名導始亂終棄，被騙色後性情大變，因此才決定挑戰全裸演出情色電影。藍心妍自小家境優渥，精通多國語言且學業優異，2011年主演《3D肉蒲團之極樂寶鑑》一夜成名，瞬間成為萬千男人心目中的性感女神。爆紅後藍心妍戲約不斷，身價粗估破億元，她也經常在IG大方曬出住洛杉磯豪宅、搭名車的日常生活，2023年底還砸下3千萬人民幣（約新台幣1.3億元）買新房公開炫富。而藍心妍先前曾透露自己會「下海」拍三級片的心酸原因，是因19歲時在聚會上認識知名導演，兩人見面4次後就發生關係，而且多次性行為都沒有做避孕措施，以為找到真愛的藍心妍最終卻慘遭對方拋棄，後來還得知該名導演都用同樣手法欺騙女藝人，知道真相後的藍心妍身心受創，因此決定報復性接拍三級片。目前藍心妍仍活躍於演藝圈，也順利成為演技實力備受肯定的女演員，曾奪下澳門電影節「金蓮花優秀女演員獎」、中韓國際電影節「最佳女配角獎」和溫哥華「國際華語電影節影后」。除此之外，藍心妍也積極投入房地產、金融及科技等多元產業，成為斜槓女強人。