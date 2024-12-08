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▲新北市板橋12/9停水範圍。（圖／自來水公司）

▲板橋臨時供水站位置。（圖／自來水公司）

就在明天！台灣自來水公司第十二區管理處日前公告，新北板橋於明（9）日開始進行「板橋區南雅南路PSCP管線更生統包（5號及8號井繞流管）工程」施工作業，板橋部分區域預計將停水長達40小時，受影響完整範圍也列出來了，住戶趕快趁著今天休假提前儲水，避免明後兩天無水可用！🕦停水影響時間：9日09:00~11日01:00（40小時）影響範圍：板橋區： 國光里（僅國光路雙號側全）、建國里、漢生里、民權里、社後里（大仁街單號側以南含周邊巷弄）、民安里、香雅里（大仁街單號側全、南雅西路二段259巷、273巷、287巷含周邊巷弄）、自立里、自強里、光榮里、光華里、留侯里、黃石里、赤松里、挹秀里、流芳里、新興里、湳興里、華福里、華貴里、華興里、華東里（僅南雅南路二段單號側1號至11-全號）、鄉雲里（文華街以北含周邊巷弄）。為了應對本次長達40小時的停水事件，，完整位置如下：府中路118號（與倉後街交接口）府中路74號府後街4-1號（7-11對面廣場）文化路1段32巷10號旁南雅西路1段10巷15號（湳興里辦公室旁）南雅南路1段89號（大台北燒烤前）南雅西路2段145巷口南雅西路1段174巷5號（湳仔庄福興宮）北門街17號前（派出所前）西門街5號（大觀幼稚園）轉角新興路22號轉角南雅南路1段23號（蔡牙醫診所前）南雅南路1段40號（寶雅對面）南興路1號東門街2巷口（館前西路86號對面）館前西路130號大仁街33巷2號（社後第一市民活動中心）中正路80巷口（LG旁）館前西路158-8號（接雲寺旁）民權路202巷16弄尾靠公館街（雨撲滿小公園）台灣自來水公司提醒，民眾務必要在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，自來水管線末端、大樓及地勢較高區域用戶，需稍待一段時間，水壓才會恢復正常，若恢復供水後，仍是缺水狀態，可直接通知自來水公司，將派專人到府服務。