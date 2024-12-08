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運價再度走高！上海航交所週五（6）公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），本週上漲22.63點、至2256.46點，漲幅1.01%，雖然漲幅收斂，但呈現連二漲，不過其中歐美線運價呈現下跌，美西線跌幅最重，下跌1.08%。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為3030美元，較前期下跌9美元，跌幅0.3%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為3761美元，較前期上漲79美元，漲幅2.15%，是本週四大航線中唯一走高的；美西線每FEU（40呎櫃）為3309美元，較前期下跌36美元、跌幅1.08%，是四大航線中跌幅最重的；美東線每FEU（40呎櫃）為4924美元，較前期下跌30美元，跌幅0.61%。其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價1474美元，上漲112美元，漲幅8.22%；南美線（桑托斯）每箱運價5711美元、較前期上漲365美元，漲幅6.83%；東南亞線（新加坡）每箱運價682美元、較前期上漲22美元，漲幅3.33%。針對目前運價，業者表示，目前為了規避關稅政策，部分貨主會趕在1月初出貨到墨西哥，再進入到美國，並且越接近明年1月15日美東罷工時間，由於自動化議題很難達成共識，罷工機率不小，因此貨主應會將貨逐漸移往美西，再加上農曆春節時間接近，美線貨量應該會逐周上升。也因此，貨攬業不排除船公司可能在12月下半旬調漲美東和美西線，但實際漲幅仍需待下周逐漸明朗。川普2.0關稅政策正促使供應鏈加速移轉至東南亞、墨西哥等地，墨西哥躍居美國最大進口國，貨櫃三雄都有經營遠東－南美西岸航線，目前長榮、萬海約有五～六條航線，陽明也有大約兩條航線。對此，萬海透露，墨西哥是亞洲東行南美西航線最大進口國，運價不錯，這兩、三年貨量增加。