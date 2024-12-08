我是廣告 請繼續往下閱讀

▲機型老舊的電熱水瓶插電使用一整天，可能比冰箱還耗電。（示意圖／取自 photoAC ）

▲不少民眾習慣在冬天用電熱水瓶來煮水、保溫，台電電力粉絲團曾發文表示，電熱水瓶就是「穩定進攻型」的吃電怪獸。（圖／翻攝電力粉絲團）

近期已經能明顯感受到冬季的降臨，冷空氣已經籠罩台灣，出門都必須加上一件外套，也已經有不少人在家已經開啟了暖氣機。事實上，冬天在家中也藏有「隱藏吃電怪獸」，耗電量甚至可能勝過24小時啟動的電冰箱。不少民眾習慣在冬天用電熱水瓶來煮水、保溫，過去台電電力粉絲團曾發文表示，電熱水瓶就是「穩定進攻型」的吃電怪獸，且若機型太過老舊，耗電量很可能會比冰箱還大，且一整天使用電熱水瓶的次數不多，卻忘記關閉拔插頭，讓它24小時保溫、自動加熱，等於讓電費在無意間不斷溜走。怡和家電強老闆過去也曾在YouTube頻道上解說，瞬熱式「電熱水瓶」平均使用功率大約為800瓦，每天使用加熱2小時，一個月就要消耗48度電。至於24小時運作的電冰箱平均消耗功率為130瓦，每天24小時運作，一個月僅消耗47度電，因此若讓「電熱水瓶」24小時運作保溫，耗電量只會比電冰箱要多上更多。以1度電3.4元計算，瞬熱式「電熱水瓶」一個月至少吃掉163元電費。究竟要如何遏止這個小小隱藏版的吃電怪獸呢？對此，台電也教學5要點減少耗電量：1、善用省電定時功能配合使用習慣，設定電熱水瓶加熱時間，要用時才煮沸熱水，減少自動加熱次數，例如上班族可設定到家後再煮沸。2、留意水溫控制可依使用需求設定保溫溫度，如設定90℃比98℃省電，要泡牛奶或喝溫水可設定60到70℃即可。3、務必定期清潔台電表示，務必要定期清潔熱水瓶，因為瓶內水垢不只會影響煮沸時間，保溫時也較耗電。4、選購能源效率1級的產品如果家中對電熱水瓶的依賴度不高，或是每天使用次數不多，可改用快煮壺，需要時才煮水5、長時間外出關閉電源連續假期、長時間外出時，可關閉電熱水器電源，省電又兼顧安全。