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一名50歲婦人7日到台北市中山區某醫美診所進行療程，期間忽然昏迷，立即把婦人送往馬偕醫院搶救，經搶救仍被宣告不治，警方獲報到場處理，將報請檢方偵辦釐清死因。台北市警察中山分局獲報，有民眾到中山區附近醫美診所進行治療及手術，期間忽然意識不清昏迷，立即把人送往馬偕紀念醫院搶救，經搶救仍被宣告不治，死者為50歲邱姓婦人。警方表示，經初步調查，邱姓婦人7日下午5時許，到此家醫美診所進行療程，因需動手術所以進行麻醉，期間，診所醫生發現婦人血氧濃度不穩且昏迷，立即停止麻醉，並把邱女送往馬偕醫院搶救，院方搶救至晚上7時許宣告不治。警方指出，已報請檢察官指揮偵辦，將製作相關人士筆錄及調閱病歷等釐清婦人死亡原因。據查，此家醫美診所在業界的知名度高，且全台設有多家分院。