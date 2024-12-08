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▲賴雅妍（左）要張軒睿（右）不要再健身了。（圖／TVBS提供）

▲賴雅妍（左）和曾莞婷是死對頭。（圖／TVBS提供）

TVBS原創劇集《祕書俱樂部》今12月8日首播，以都會背景的職場故事，描繪了工作競爭與情感交織的複雜關係。第一集開場直接進入Cindy王（賴雅妍 飾）與孟恆（張軒睿 飾）在醉酒後返回家中的一夜情畫面，兩人褪去上衣激吻，賴雅妍一句「叫我 王-經-理」把張軒睿撲倒在床上，讓這場意外的發展成為她職場生活不可預測的開端。45歲的賴雅妍與31歲的張軒睿在《祕書俱樂部》中激情滾床，初次合作的兩人大談姐弟戀，張軒睿焦慮說賴雅妍很嚴格：「她一直叫我不要再健身了，不然她也必須跟著我一起瘦。」賴雅妍也說：「他身材好皮膚又白，讓我壓力很大，但我那場親密戲拍完我就開始爆吃了。」她接著分享：「其實第一天與張軒睿拍完我就放心了，因為我們的想法很像，才第一次合作都能互相接到對方的球，彼此之間很有默契，省去很多溝通的時間。」張軒睿劇中飾演一位跟著賴雅妍一起工作的實習生，擁有年齡差的兩人以曖昧的方式開場，接下來在職場的互動也耐人尋味。劇中，由賴雅妍飾演的主角Cindy王，在工作與生活中的挑戰層出不窮，不僅要應對職場上的誤解與偏見，還需與同事高双芸（曾莞婷 飾）為重要項目展開智力角逐，面對對手的步步緊逼與現實的殘酷考驗，最終因抄襲指控被降為曾莞婷的祕書，但她致力於找出陷害自己的兇手：「我不會讓這個污點打倒我，我要找到真相，為自己證明清白。」展現女性在面對挫折時的成長與堅持，隨著劇情的推進，Cindy王如何面對逆境、扭轉局勢，將是令人期待的看點。《祕書俱樂部》12月8日起每週日晚間8點在TVBS 42台首播，晚間10點在NETFLIX、LINE TV上線，一起鎖定祕書職場真實與人生百態。