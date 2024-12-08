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▲台北寶可夢中心週年慶期間，12月的假日需要憑「入店整理券」才能入場。（圖／記者周淑萍攝）

▲台北寶可夢中心慶祝週年慶，推出賓果探險，完成指定任務可以獲得限定貼紙。（圖／翻攝官網）

▲台北寶可夢中心慶祝週年慶，活動期間購物即可獲得禮卡標籤。（圖／翻攝官網）

可任選夾式耳環 Pokémon accessory (共8款) 售價130元

可任選耳環 Pokémon accessory (共8款) 售價130元

耳環 Pokémon accessory (狗仔包) (共2款) 售價450元

耳環 Pokémon accessory (小鍛匠)(共2款) 售價350元

耳環 Pokémon accessory (月石&太陽岩)(共2款) 售價320元

項鍊 Pokémon accessory (夢妖) 售價380元

鯊魚夾 Pokémon accessory (共2款) 售價650元

瀏海夾 Pokémon accessory (正電拍拍&負電拍拍) 售價260元

瀏海夾 Pokémon accessory (共2款) 售價230元

戒指 Pokémon accessory(共2款) 售價430元

圍巾 (共2款) 售價1,380元

▲寶可夢悠遊卡一周年紀念版，售價220元。（圖／翻攝官網）

▲近期新品中以大尾立的圍巾最為搶手，售價1,380元。（圖／翻攝官網）

去年的12月8日是台灣第一間寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）正式開放入場的時間，時隔一年，今起迎來週年慶活動，參與活動可獲得「1周年紀念Logo貼紙」，今明也會有多場臺北的皮卡丘與快龍見面會，同步推出民眾搶翻的「寶可夢悠遊卡一周年紀念版」，週年慶同步開賣的新品又以大尾立圍巾可愛大爆發，吸引不少粉絲排隊搶買。但要提醒一下，12月剛好遇到週年慶，因此假日的日場方式有改變，需要領券才能入場。🟡時間即日起～2025年1月5日，週日～週四 11:00～21：30、週五～週六 11：00～22：00🟡地點新光三越台北信義新天地A11 3F (台北市信義區松壽路11號)🟡入場方式2024年12月之週六，週日，Pokémon Center TAIPEI將以發放「入店整理券」進行入場管理。上午10：00開始發放，會依據當日人潮狀況調整。🟡活動內容賓果探險（Pokémon BINGO Rally）：1.於Pokémon Center TAIPEI領取賓果探險活動卡片。2.前往活動卡片中標示之指定場所，依據各場所圖像中出現的寶可夢，對應活動卡片壓洞。3.收集5個場所後，回到Pokémon Center TAIPEI並向工作人員出示調查結果，回答賓果正解即可獲得「1周年紀念Logo貼紙」。🟡臺北的皮卡丘與快龍見面會12月8日（日）、12月9日（一）、12月15日（日）、12月30日（一）12：00、14：00、16：00、18：00共4個時段會在Pokémon Center TAIPEI登場。🟡聖誕姿態的皮卡丘 見面會12月21日（六）～23日（一）12：00、14：00、16：00、18：00共4個時段會在Pokémon Center TAIPEI登場。🟡聖誕姿態的皮卡丘 攝影會12月24日（二）、25日（三）12：00、14：00、16：00、18：00共4個時段會在Pokémon Center TAIPEI登場。🟡寶可夢卡牌企劃Trainers Camp＋12月20日（五）13：00～18：00免費現場報名，12：30 開始報名~17：30報名截止，會根據參加的活動及數量，獲得各種獎品。🟡購物即可獲得贈品活動期間，於Pokémon Center TAIPEI進行購物，即可獲得「Pokémon Center禮卡標籤」，可以將它附在禮品袋口或緞帶等地方，完成充滿歡樂氛圍的聖誕包裝。🟡網購限定於PChome24h購物「Pokémon Store」限定，消費滿490元，可獲得「Pokémon Center明信片」，共兩款設計隨機贈送。🟡一週年限定周邊紀念Pokémon Center TAIPEI 1周年的「寶可夢悠遊卡-一周年紀念版」開賣，售價220元。🟡近期新品