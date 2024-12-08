我是廣告 請繼續往下閱讀

證交所與富時國際公司合編的「台灣指數系列」及「台灣高股息指數成分股」，同時也是，元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、元大中型100（0051）所追蹤成份股的依據，在6日公布定期審核結果，其中，元大台灣50（0050）所追蹤的台灣50指數，成分股新納入陽明，刪除亞德客-KY，預計在12月20日盤後生效。成分股納入陽明，成分股刪除：亞德客-KY。候補名單：彰銀、長榮航、健策、新光金、萬海。0050資產規模達4357億元，冠居台股ETF，其所追蹤的「臺灣50指數」是挑選臺灣證券交易所上市股票中，總市值最大的50家公司，據元大投信官網最新數據顯示，0050前十大成分股依序為：台積電57.41%、鴻海5.22%、聯發科4.33%、台達電1.92%、廣達1.8%、富邦金1.67%、中信金1.43%、國泰金1.41%、日月光投控1.21%、聯電1.14%。成分股預計將納入長榮航、長榮、興富發、華南金、材料-KY、上海商銀、東元、陽明；成分股刪除遠東新、遠雄、台勝科、京城銀、潤泰金、中保科、華新。除了台灣50指數，富時羅素（FTSE）依據資料審核結果，、同時也是元大中型100（0051）所追蹤的指數，成分股預計納入AES-KY、亞德客-KY、康霈、神達、星宇航空、漢唐等6檔。同時刪除世紀鋼、台勝科、旺宏、美利達、華新科、陽明。候補名單包括台灣精銳、群電、富世達、國產、國票金、金寶、亞翔、崇越、裕民、慧洋-KY。，同時也是富邦發達（0058）所追蹤的指數，成分股納入AES-KY、康霈、星宇航空、漢唐。刪除世紀鋼、美利達。，同樣也是富邦科技（0052）所追蹤指數，成分股將納入神達，刪除台勝科、旺宏、華新科。指數公司補充，台灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為2024年12月23日、24日、25日、26日和27日。