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立法院6日為「選罷法」爆發衝突，國民黨團批評民進黨團用暴力方式癱瘓國會。民進黨團總召柯建銘今（8）日表示，當天議場後門沒關導致破口，致國民黨團總照傅崐萁氣急敗壞、抓狂、歇斯底里飆駡，「無恥？花蓮王變台北王？道理自明，不要鬼扯吧！」國民黨團日前在立法院會提案變更議程，將罷免連署需附上身分證影印本的選罷法修正草案排入討論事項第一案，卻被民進黨團發動奇襲攻占主席台。「老柯不在，傅崐萁就可以霸凌民進黨團幹事長吳思瑤、立法院長韓國瑜、祕書長周萬來？有沒有搞錯？」柯建銘指出，6日立法院最經典的畫面，其實在議場後面，國民黨揚言選罷法修正後，國民黨立委沒有被罷免的壓力，未來3年藍白合為所欲為，可恣意毀憲亂政，包含通過憲法訴訟法、財劃法、反年金改革、警察人員人事條例等，要過的法案全部通過，讓民進黨無法執政，藍白聯合拖垮國家、迎合中國，就是國民黨的如意算盤，故議場後門沒關導致破口，致傅崐萁氣急敗壞、抓狂、歇斯底里飆駡、霸凌無辜。柯建銘指出，議場後門主要是院長、秘書長、議事人員出入之主要通道，也是議事人員送案、院長請各黨黨鞭上主席台溝通之通道，立法院有史以來這兩個門不曾上鎖。柯建銘提到，傅崐萁狂罵立院秘書長周萬來沒有上鎖，沒有保護韓國於安全，根本胡說八道，這兩個門後本來就有警察站崗保護韓國瑜，門鎖起來萬一主席台衝突，韓反而陷入危險狀況逃不出來。柯建銘指出，立院曾發生上鎖都是各黨為了佔領主席台，而「飆罵韓院長、周秘書長、吳思瑤幹事長，是誰無恥？花蓮王變台北王？道理自明，不要鬼扯吧！」柯建銘說，國民黨黨團6日早上就密謀好要處理選罷法，早上5時30分民進黨立法院黨團請立委王義川、蔡易餘去議場門口排隊送案要提討論事項的變更議程，上午7時在議場簽到處送案，這時候三黨就知道要變更議程的提案、9時50分國是論壇尚未結束，藍營就佈陣佔滿議場及兩旁走道，選罷法非過不可的態勢，殺氣騰騰，「為了一個選罷法有需要急到如此嗎？封殺運動部等三案？台灣人民看得下去嗎？台灣人會看不懂嗎？」「傅總召開記者會恐嚇民進黨說忍耐到這一次為止，那下次是要做什麼？殺人放火？」柯建銘質疑，陳玉珍抱摔綠委林月琴，之後又踹她的肚子胸口，還說沒有本事就不要上主席台，何其凶狠，這是國民黨的本質嗎？再來，柯建銘說，藍委鄭天財稱當年國民黨戒嚴是為了國家安全，與綠委邱議瑩對罵並且出手推倒她，「看到邱議瑩訴說她父親在美麗島事件被關了六年是白關的嗎？我不禁眼眶泛紅！」柯建銘強調，13日的院會，選罷法還是第一案，民進黨不會因為恐嚇威脅、暴力行為而退卻，「我們會繼續為台灣的民主奮戰！」