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丹佛金塊需要做一些事情讓這支昔日冠軍勁旅重新步上軌道，今（8）日在自己狂砍56分、而球隊仍以113：122不敵16連敗中的華盛頓巫師後，金塊明星中鋒Nikola Jokic在新聞分布會上認為，球隊應該採取一些「激勵手段」，比如：打不好就降薪，坐板凳等等處分，來使團隊更加專注和努力。有美國媒體認為，Jokic這場比賽中的肢體語言說，他已不信任他的隊友。Nikola Jokic這一場以64%的真實命中率拿下56分15 籃板8助攻，但不足以金塊擊敗巫師。球隊這一場除了他之外，其他人表現得荒腔走板，讓他不得不火力全開，半場轟下24分，球隊卻落後12分，第三節他瘋狂出手20次，單節轟下23分，仍然無法幫助球隊反超。末節他下去休息，球隊立刻被巫師打了一波7：0，在其在場下的4分半鐘左右的時間裡，金塊沒有運動戰進球，就靠著罰球拿了2分，被打了一波9：2的攻勢，分數再次被拉開，全隊輸得窩囊。儘管金塊目前確實有一些先天陣容上、以及傷兵問題，但也有一些是他們本該做到，但卻在這場比賽中表現不夠理想的，主帥Michael Malone賽後主動攬責，直言自己工作做得很差，「此時此刻我們的戰績僅11勝10負，輸給了一支過去5戰場均只得到100分的球隊，他們面對我們拿下了122分，對此我感到丟臉。」「我在教區青年籃球（CYO）時期的聖艾格尼絲學校就學到過，『長距離投籃=長籃板』。但對手投遠投時，我們所有人卻都衝進了禁區，這實在讓我感到匪夷所思。」Malone的話也說明金塊將士此役不在狀況內，沒有專注在場上，缺乏執行力。對於金塊Jokic一拿球就猛攻籃下的反常進攻模式，金塊隨隊記者Harrison Wind直言：「這場比賽，Jokic所能做的就是多出手投籃，他不再像往常一樣去信任隊友。我認為他這麼做是沒問題的，僅在第三節就出手了20次，因為他清楚自己必須為球隊去付出一切。」金塊今年休賽季毫無作為，要球團在季中做出什麼實際交易，看起來也不現實，他們只能靠著這一套陣容打到底了，賽後被媒體問到如今該如何做來改變球隊時，Jokic給出一個殘酷但可能有用的答案。「在我的國家，我來自的地方，如果你打出這樣的表現，你可能會被減薪，不會拿到你本該拿到的那些錢。所以也許我們需要這麼做，用這種方式來激勵一下大家。」Jokic說這話時正笑著，「或是按在板凳上（該名球員），讓那人替補，這也是不錯的激勵方式。」不確定他是認真說、還是玩笑話，但在這個世界上，本來就有很多實話以開玩笑的方式說出，會說出這些話，可能多少反映了他目前的沮喪情緒。