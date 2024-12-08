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敘利亞反抗軍近來飛快挺進，在進入敘利亞戰略大城荷姆斯（Homs）後，反抗軍更在8日時攻入首都大馬士革。有消息傳出，不僅大馬士革已經淪陷，敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）早就搭著飛機逃離，有軍官更接獲了阿塞德政權已垮台的通知。根據路透社等外媒報導，敘利亞一名官員透露，在反抗軍發動閃電攻勢之後，敘利亞軍方發出通知稱，總統阿塞德的統治已經結束。敘利亞反叛軍聲稱，大馬士革「已經擺脫阿塞德的統治」。同時，反叛軍宣稱已進入首都，而首都內未見到軍隊部署的跡象。目擊者表示，數千名市民乘車或步行聚集在大馬士革市中心廣場，揮舞旗幟並高呼「自由」。有兩名高級軍官表示，阿塞德於8日飛離大馬士革，前往未知目的地。據飛行追蹤網站Flightradar的數據顯示，一架敘利亞航空的飛機在叛軍接管大馬士革的消息傳出時從大馬士革機場起飛。飛機最初朝敘利亞的沿海地區飛行，也就是阿塞德的阿拉維派（Alawite）據點，但隨後突然掉頭，短暫飛向相反方向，隨即從雷達上消失。路透社無法立即確定機上乘客身份。總部在英國的戰事監控團體敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）負責人阿布杜拉曼（Rami Abdul Rahman）表示，阿塞德稍早已從大馬士革搭機離開敘利亞，前往不知名地點；另外，有消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）透露，阿塞德總統衛隊已經不再部署在他的平時居所，引發外界臆測，認為阿塞德已經逃離大馬士革。不過敘利亞總統辦公室官方說法稱，阿塞德並未逃離大馬士革。伊朗官員則稱，阿塞德逃離大馬士革的消息並不屬實。在攻入大馬士革幾小時前，反抗軍才宣布完全控制重要城市荷姆斯，叛軍只戰鬥1天便拿下荷姆斯，使得阿塞德24年的統治岌岌可危。在軍隊撤離荷姆斯之後，數千名居民湧上街頭跳舞並高呼，「阿塞德走了，荷姆斯解放了」、「敘利亞萬歲，阿塞德下台」。隨著軍方在一週內接連潰退，阿塞德對敘利亞領土的控制迅速崩潰。荷姆斯的淪陷使叛軍控制了敘利亞的戰略要地及關鍵交通樞紐，切斷了大馬士革與沿海地區的聯繫。沿海地區是阿塞德的阿拉維派根據地，且駐有俄羅斯的海軍及空軍基地。