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根據研調機構TrendForce調查，2024年第三季適逢智慧手機銷售旺季，加上各大品牌接連推出旗艦新機，帶動季度生產總數季增7%，約達3.1億支，與去年同期持平，不過從旺季產量的角度分析，第三季的表現尚未恢復疫情前水準，顯示全球消費市場仍缺乏明確復甦動能。展望2024年第四季，TrendForce認為，由於蘋果新機生產進入全年高峰，以及Android陣營依慣例於年末衝刺市占，預估季度總產量將季增近7％，與去年同期表現相仿。第四季品牌商仍採取謹慎的備貨策略，以免庫存壓力加劇金流負擔。TrendForce表示，第三季全球前6大智慧手機品牌排名未有變化，合計市占近80％。Samsung第3季產量近5900萬支、季增9％，以19％的市占排名第一。該季產能增長主要受摺疊機系列進入量產，以及中低階A系列因應節慶增加備貨所驅動。第二名則是蘋果，第三季手機產量約5100萬支、季增15％，以將近17％的市占率位居第二名。第四季Apple進入新機生產高峰，市占排名估計將躍升為全球第一。值得注意的是，其新機的AI話題未能在中國引起迴響，加上品牌競爭激烈，導致在當地的銷售表現較去年同期衰退。第三名則是小米（含子品牌）第三季產量近4300萬支、季增2％，市占率為14％。由於小米較其他中國Android品牌更早進軍海外市場，近期海外市場的表現亦成為推動其成長的主要動能。預估第四季Xiaomi的手機產量將與前一季持平，除了回補庫存，也將提前規畫生產，以舒緩農曆新年假期停工的影響。TrendForce表示，Oppo（含子品牌）第三季生產約3700萬支智慧手機、季增5％，反映電商促銷旺季和新品衝刺備貨的情況；該品牌市占率為12％，排名第四。預計其第四季的產量將與前一季相近。排名第五的Vivo（含子品牌）第三季生產約2700萬支智慧手機，同樣受惠於新品推出和因應電商促銷的備貨需求帶動、季增4％，市占表現為9％。預估第四季產量也應以持穩上季表現為主。隨著AI風行，市場開始關注AI智慧手機表現。TrendForce認為，這類手機應具備在裝置端執行AI運算的能力（On-Device AI），包括機器學習及生成式AI。由於須在具備一定規格的處理器晶片及記憶體上才能實現上述效能，因此，目前AI手機仍以旗艦機為主，預估2024全年AI手機占比落於10％至15％間。