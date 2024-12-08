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千葉羅德海洋王牌投手佐佐木朗希，準備透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟，並可能在下週的美國職棒冬季會議（Winter Meetings）上正式宣布進行入札申請。儘管洛杉磯道奇被視為大熱門，但美媒《ESPN》特別點名洛杉磯天使可能成為黑馬球隊。據《ESPN》記者Jeff Passan說法，佐佐木朗希入札程序一旦啟動，大聯盟官方將在接收申請後，將有45天時間與各球團進行交涉。若以12月11日為起點，佐佐木必須在2024年1月23日前決定未來效力的球隊。然而，佐佐木將面臨「25歲規則」的限制。根據MLB規定，未滿25歲的國外職業選手只能以國際業餘選手身份簽約，這意味著他將只能獲得小聯盟合約，並受到薪資上限的影響，若最高簽約金為700萬美元（約合2.26億新台幣），千葉羅德則可獲得20%的入札金，約140萬美元（約合4537萬新台幣）。此外，由於多數大聯盟球隊的國際簽約資金已在本年度用盡，佐佐木的正式合約可能需等到2024年1月15日後，使用2025年度的資金配額才能完成，這也為他的簽約增添了變數。23歲的佐佐木朗希可說是當今棒壇最具天賦的投手之一，擁有最快時速165公里的火球、世界頂級的指叉球以及犀利的滑球。多支大聯盟球隊對他展現出極大的興趣，將他視為能夠改變比賽的王牌投手。儘管道奇被視為最大熱門，但《ESPN》特別提到洛杉磯天使可能成為黑馬。報導指出，大谷翔平當年選擇與天使簽約時，最初也並非熱門選項，但由於天使提交詳盡的發展計畫書，讓大谷認為這是最適合他發展的球隊，最終選擇加盟。佐佐木的情況與大谷略有不同，但《ESPN》分析，天使可能複製類似的操作模式，吸引佐佐木加盟。如果成功，天使將進一步強化球隊的投手陣容，力拚重返季後賽。