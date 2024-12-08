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▲醫師建議，如果本身沒有相關禁忌症，在入冬過後，仍要施打流感疫苗。（圖／NOWnews資料照）

▲流感可能在12月包發病延續到農曆春節，近期診所掛號人數已有顯著增加。（圖／記者徐明穗攝）

新冠疫情解封後，民眾不戴口罩回到生活常態，但隨著時序入冬，各式病毒的威脅不會因此減少，台大婦產科名醫施景中近日提醒，施景中在個人臉書分享，近期門診受制一名孕婦，主訴是「胎動少又發燒」，但沒有其它症狀，院方提前收入院後隔日剖腹，母胎均安，開完刀才收到通知，確定該名孕婦確診A型流感。這起案例讓施景中回想到，幾年前收治另一位接近50歲的高齡產婦，辛苦很久終於試管成功，但不願打流感疫苗，卻在懷孕中期得到流感，「小孩就當天使去了。」施景中提及，，每年12月底至隔年2至3月是流行高峰期；美國一年因流感病故人數有2萬4000人，台灣也有1000至2000人，呼籲民眾應施打流感疫苗。針對流感疫苗，成大醫院家庭醫學部主任吳至行也強調，過去人們對疫苗的想法，是希望透過一次的劑量，達到長久的保護，但病毒變化非常快，「，達到當下最充足的保護」，所以醫生才會建議，疫苗要每年施打一次。此外，疾管署日前也公布，，目前公費流感疫苗施打計畫持續進行中，共有「葛蘭素史克、賽諾菲、東洋、國光和高端」等5廠牌，皆屬於四價流感疫苗。疾管署提醒，接種流感疫苗後，雖然會有接種部位疼痛、紅腫、發熱或輕微肌肉疼痛等副作用，但都是短暫反應，幾天內就會自行消退。